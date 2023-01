TikTokers descubren un macabro asesinato al grabar un video viral en EU

Era una tranquila y apacible mañana de junio de 2020 cuando un grupo conformado por tres TikTokers recorrían un paraje a las afueras de Seattle, Washington, buscando contenido para sus videos cuando encontraron unas maletas junto a unas rocas, las cuales contenían partes de cuerpos humanos. Los objetos fueron grabados y el video fue subido a la red social china en donde aquel 19 de junio se comenzó a viralizar hasta superar los 30 millones de reproducciones.

Con el paso de los días se supo que los restos humanos encontrados pertenecían a Jessica Lewis y su novio Austin Wenner, de 35 y 27 años respectivamente, jóvenes que diez días antes habían sido reportados como desaparecidos y cuyo paradero hasta ese momento se desconocía. El video les mereció fuertes críticas a los TikTokers debido a la naturaleza de las imágenes, sin embargo, atrajo la atención de los usuarios hacia el macabro hallazgo. Una vez que los cuerpos fueron identificados por las autoridades, los videos fueron eliminados a petición de los familiares de las víctimas.

Una maleta con los restos de las víctimas fue encontrada por un grupo de TikTokers. FOTO: Especial

¿Qué ocurrió aquel 9 de junio?

Fue el 9 de junio de 2020 cuando Michael Dudley, de 64 años de edad y vecino del estado de Washington, Estados Unidos, presuntamente habría asesinado a Jessica y Austin tras haber tenido una fuerte discusión con ellos. La pareja estaba rentando una propiedad de su pertenencia, ubicada en la población de Burien, y al parecer los jóvenes se habrían atrasado con los pagos, lo que detonaría el enojo del hombre, y ante lo cual decidió ir a cobrarles el dinero.

Jessica y Austin habrían sido asesinados por Michael Dudley. FOTO: Especial

Sin embargo, y de acuerdo con las investigaciones posteriores, tras la confrontación Dudley habría asesinado a los dos ahí mismo y los cuerpos desmembrados habrían sido metidos en unas maletas que fueron halladas por tres jóvenes que subieron un video a TikTok en donde mostraron su hallazgo así como el contenido de éstas, de acuerdo a lo que dio a conocer la emisora "KING5".

Según las investigaciones, el día del altercado un vecino de Dudley llamó a las autoridades asegurando que había escuchado disparos, así como una voz masculina que suplicaba por su vida. Mientras que el fiscal responsable del caso aseguró que una mujer, cuya identidad no se conoce, llegó a casa de Dudley el día del crimen y después habló con la Policía, a quienes aseguró que el hombre tenía varios rasguños y sus gafas rotas.

La mujer también contó que había visto una mano humana sobresaliendo de entre un montón de ropa en la habitación que rentaba la pareja. “El cuerpo habría estado en las últimas etapas de rigor, por lo que una mano levantada no sería irrazonable dada la línea de tiempo”, declaró el fiscal Lee en el tribunal, según "The Seattle Times".

Principal sospechoso se declara culpable

Michael Dudley, de 64 años, se declaró culpable del crimen. FOTO: Twitter

Esta semana se dio a conocer que el principal sospechoso por el asesinato de la pareja, Michael Dudley, se declaró culpable del crimen, decisión que representó un alivio para loas familiares de las víctimas, quienes llevaban ya año y medio exigiendo justicia para sus seres queridos.

“Estoy tan agradecida de que se haya hecho justicia (...) El mundo es un lugar más seguro sin Michael Dudley", declaró Charleen Kriens, madre de Austin, afuera de la sala del tribunal, de acuerdo con el reporte del diario "The Seattle Times". "Obviamente, nunca estaremos completamente curados, pero nuestra familia no permitirá que Michael Dudley también nos quite la vida”, indicó.

Mientras que la tía de Jessica Lewis, Gina Jaschke, agradeció al cuerpo de detectives de la Policía de Seattle por resolver el caso: “Sabía en mi corazón que él era culpable desde el principio. Estoy tan contenta de que haya terminado”. Según "New York Post" se espera que el juicio finalice el próximo 10 de marzo de 2023, cuando se dictamine la sentencia a Dudley, quien podría enfrentar a cadena perpetua sin derecho a acceder a libertad condicional.

