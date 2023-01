VIDEO: Latina asegura que ser bonita "es una pesadilla" y polémica rompe TikTok

La belleza es un término cuyo significado es relativo, depende de la percepción o conceptualización de cada persona, grupo social o cultura a la que se pertenece, aunque claro, existe una generalidad a la hora de interpretar el término, sobre todo desde la perspectiva comercial, publicitaria y de márketing.

Muchas personas podrán tener un significado muy personal acerca de la belleza y de lo que esto implica, y pueden llegar a pensar que quienes la poseen son afortunados, sin embargo, para una joven TikToker esto no es así, ya que mediante un video aseguró que el hecho de "ser bonita" se ha convertido en una pesadilla para ella. Así lo compartió en un video que publicó en TikTok y que se ha vuelto viral en internet.

Shye contó su experiencia en TikTok. FOTO: Especial

Odia su "privilegio" de ser bonita

Se trata de Shye Lee (@shye.lee) una usuaria de TikTok quien publicó una extensa grabación en la que enlistó los puntos por los que ser bonita se ha convertido en una pesadilla para ella y que la ha llevado a odiar su "privilegio". Una vez publicado, el clip ha arrasado en la red social china y detonó un intenso debate sobre este tema, en el cual diversos usuarios se le fueron encima.

La joven aseguró que la sociedad la percibe de manera superficial. FOTO: Especial

En el clip viral la joven se plantea por qué no ha sido para ella un privilegio “ser bonita” pues, aseguró, la sociedad la percibe de manera superficial. Shye Lee, originaria de Puerto Rico, indicó que incluso se ha llevado sorpresas en ese sentido, incluso al interior de su círculo social más cercano. Y como ejemplo recordó una amiga suya quien criticaba su ropa y trataba de poner a los demás en su contra.

"Comencé a notar que simplemente no le agradaba, porque le agradaba a mucha otra gente”, contó en el video; “¡Es muy triste cuando tu corazón es tan puro, pero sus intenciones no lo son! Una cosa que a una chica bonita le falta y desea más es encontrar gente genuina para mantener a su alrededor”, explicó.

Para la TikToker ser una persona atractiva le ha resultado como una especie de “maldición”. FOTO: Especial

Para la joven TikToker ser una persona atractiva le ha resultado como una especie de “maldición” y refirió que desea no ser solo tomada en cuenta por su físico. Shye explicó que está cansada de que la gente intente relacionar el “privilegio de las chicas guapas” como si se tratara de un estilo de vida sin contratiempo.

Además, en el video habló no solo sobre la influencia de este factor en las relaciones amorosas, también se refirió al entorno laboral, familiar y de amigos. “Lo que realmente me provocó” fue su círculo más cercano, “diferentes amigas e incluso primas han salido con mis exnovios sin vergüenza en el juego y siempre pensé que eso era extraño. ¿Quién hace eso? No creo que sea una tasa promedio”, destacó.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Joven gana mil 350 pesos al día vendiendo papitas y su historia arrasa en TikTok

Gallos de pelea matan a dos hombres con sus afiladas navajas: se desangraron sin remedio

Se queda dormido en su primera cita y TikToker lo exhibe: "ni un trago se tomó"