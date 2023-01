Una influencer fitness asegura que tras subir de peso es más feliz

Una influencer fitness se volvió viral tras asegurar que siempre soñó con parecerse a una modelo mientras crecía, pero nunca ha sido más feliz desde que ganó peso y dejó de esforzarse por ser delgada. Se trata de Alisha Hynes, originaria de Reino Unido, quien contó su historia motivacional a sus 74 mil seguidores en Instagram.

Está muy a gusto en la actualidad. Foto: Especial.

La joven de 20 años siempre ha estado interesada en el fitness desde que era pequeña, y practicó una variedad de deportes que van desde la gimnasia hasta el boxeo tailandés, pero durante un tiempo desarrolló una "relación realmente malsana" con el fitness, lo que le hizo perder interés por él.

Lo hacía para adelgazar

En una entrevista para el diario Daily Star, la joven expuso que tenía actividad física para mantenerse delgada, ya que pensaba que la clave de la felicidad era perder kilos, por lo que también desarrolló un trastorno alimenticio: “cuando estaba en mi peso más bajo, nunca me había sentido tan miserable y acomplejada en mi vida", confesó.

Suele presumir los resultados. Foto: Especial.

Sin embargo, una vez que salió adelante, siguió con el levantamiento de pesas: “Era muy liberador ir al gimnasio con el objetivo de construirme a mí misma en lugar de destruirme". También, como estudiante de medicina, a menudo se recuerda lo importante que es cuidar la salud y cuidar el cuerpo dándole suficiente comida, agua y movimiento, aunque sólo sea durante 30 minutos al día.

Subir de peso está bien

Mencionó que "cambiar tu cuerpo a través del odio nunca te llevará a ninguna parte” y que en la actualidad tiene el mayor peso que ha tenido en su vida, pero eso la hace sentir feliz, "Tengo energía, vida social, puedo sonreír sin sentirme agotada, soy suficiente… El problema no es el cuerpo, sino la mente", reflexionó.

Siempre intenta que sus seguidores se sientan bien con sus cuerpos. Foto: Especial.

Comentó que a pesar de lo que mucha gente cree, comer carbohidratos no engorda, y dijo que los necesitamos para tener energía y para la salud intestinal. Añadió que eliminar cualquier grupo de alimentos de la dieta puede crear una relación malsana con la comida, atracones y carencias de nutrientes.

"Sólo porque alguien tenga abdominales no significa automáticamente que esté sano… Al igual que alguien con sobrepeso no significa que no esté sano. La verdad es que no tienes ni idea de lo que alguien ha pasado o a lo que ha renunciado para tener el cuerpo con el que te comparas", concluyó.

SIGUE LEYENDO...

FOTO: la abuela fit sorprende al presumir sus abdominales desde la playa

El ejercicio en exceso mata: un hombre muere repentinamente mientras entrenaba en el gimnasio