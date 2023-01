VIDEO | “Cata” Domínguez justifica fotos de la fiesta de su hijo: “Se trataba de un videojuego”

El jugador de futbol Julio César "Cata" Domínguez emitió un video, presentado desde la cuenta de Twitter del Cruz Azul, equipo al que pertenece, para ofrecer una disculpa pública por las imágenes que se difundieron de la fiesta infantil de su hijo donde se especuló que la temática fue de "narcotraficantes"; aseguró que se trataba de un popular videojuego.

Tras saludar a los internautas, aceptó que la confusión causó una justificada indignación entre la sociedad, pero "se trataba de un videojuego muy popular entre los jóvenes... Fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa a la opinión pública, afición, a mis compañeras y compañeros jugadores, a los clubes, a la Liga MX y a la FMF por estos desafortunados hechos", mencionó el futbolista.

De igual forma, el "Cata" Domínguez explicó que el evento fue de carácter privado y que no tiene nada que ver con su profesión por lo que deslindó a la Liga MX y al equipo Cruz Azul de lo ocurrido. "Como lo expresé anteriormente esas imágenes no son las que México necesita. Me he comprometido y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club y a mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha", expresó.

¿Cómo fue la fiesta infantil del hijo del "Cata" Domínguez?

Con motivo del cumpleaños de su hijo, el "Cata " Domínguez le organizó una fiesta y como era de esperarse, las imágenes las difundió en sus redes sociales, donde se viralizaron de inmediato por su temática que parecía de "narcotraficantes". En una de las fotografías se puede ver a un grupo de niños vestidos con chaleco táctico, pasamontañas y gorras negras, además de armas de fugo de juguete. En conjunto hicieron alusión a cualquier grupo delictivo que azota al país.

Apenas le estalló la bomba en las manos, emitió un comunicado donde pidió disculpas y aseguró que no es la imagen que buscan dar para el país. De igual manera aseguró que ni él ni su familia promueven ni justifican ningún tipo de violencia. "Somos gente que impulsa el deporte en las nuevas generaciones, además de valores y principios de una institución ejemplar, como lo es el Club de Futbol Cruz Azul".

"Cata" Domínguez organizó una fiesta con temática de "La Chapiza" para su hijo. Foto: IG:

catadominguez04

¿Cual fue la reacción de la Liga MX y del Cruz Azul?

En un comunicado emitido, en conjunto, por la Liga MX y el Cruz Azul mencionaron que ambas rechazan cualquier manifestación que promueva la violencia. De igual forma, la Máquina aseguró que ya tomó cartas en el asunto y que le brindará apoyo, capacitación y sensibilización al jugador en un tema que calificó de "delicado" por su naturaleza.

Comunicado de la Liga MX y el C.A (Foto: TW @CruzAzul)

