Así fue la vez que Lady Di le rompió una botella de vidrio al príncipe Carlos

La relación entre Diana de Gales y el príncipe Carlos siempre ha dado mucho de qué hablar, pues lo que se supone que sería la pareja real más importante terminó por convertirse en un escándalo mundial del que se ha hablado en repetidas ocasiones y que incluso ha llegado a las pantallas con proyectos como "Spencer" o "The Crown"; sin embargo, existieron muchos momentos del matrimonio con los que la realidad superó la ficción.

Uno de los más recordados y que recientemente se ha hecho viral en TikTok fue el día en el que Lady Di le rompió una botella de vidrio al joven príncipe con un firme golpe en la cabeza. ¿La razón?, ¿molestia, despecho o venganza?, ¡para nada!, pues se trató de una travesura apoyada por el propio heredero al trono y por una larga lista de presentes en el lugar. La buena noticia, al menos para la difunta royal, es que nadie resultó herido.

El divertido momento que no deja de darle la vuelta al mundo ocurrió cinco años después de haber llegado al altar, es decir, en el año 1986 cuando realizaron una visita oficial a los estudios Pinewood en Londres, en donde se encontraba en proceso de grabación la famosa película "The Living Daylights". Por supuesto, ver al elenco en escena, entre ellos Timothy Dalton, no fue la única razón de viajar hasta la capital de Inglaterra, pues uno de los eventos más esperados era ver el detrás de cámaras con artículos que no suponían ningún riesgo para los actores.

Durante la demostración de efectos especiales, el equipo de grabación le mostró al príncipe Carlos y a Lady Di algunos objetos como navajas e incluso una explosión en una pared, por supuesto sin que esto presentara ningún riesgo. Claro que había algunas técnicas en las que se requería la participación de personas para comprobar que todos los artículos y herramientas no suponían ningún riesgo.

Entre ellas destaca el icónico momento en el que la princesa golpeó a su esposo y padre de sus hijos, pues mientras la pareja real recibía la explicación que las botellas de vidrio estaban fabricadas con azúcar para evitar lesiones a la hora de usarlas como armas, se les invitó a hacer una demostración. La primera de ellas fue cuando el hijo de la reina Isabel II golpeó en la cabeza a Paul Weston, encargado de los dobles, quien soltó una sonrisa en lugar de una cara de dolor.

Tras las risas de todos los presentes, le sugirieron a Lady Di repetir el arriesgado movimiento, pero esta vez contra futuro rey de Inglaterra. Por supuesto, la madre de William y Harry estaba más nerviosa y tímida que nunca, perro tras la insistencia accedió a tomar una botella de vidrio falsa mientras Carlos de Gales le daba la espalda en espera del golpe, que llegó segundos más tarde acompañado por un estruendo, aplausos y risas.

Este divertido momento fue recordado y viralizado recientemente en TikTok, pues los usuarios aseguran que la sombra de Lady Di siempre estará detrás de Camila de Cornualles, la actual esposa del príncipe Carlos. Y es que la duquesa también compartió un momento similar al de la demostración de efectos especiales, pero esta vez en Irlanda en donde visitaron una fábrica de objetos de vidrio.

Aquí la pareja tuvo la oportunidad de romper piezas rechazadas antes de intentar el proceso de lijado de vidrio lanzando los objetos a una trituradora. Por supuesto, lo que llamó la atención de los usuarios de la plataforma es que en el video se observa a Camila lanzando un vaso a la trituradora y el estruendo hizo saltar al príncipe Carlos, quien se encontraba dándole la espalda.

Y para hacer más divertido el momento los tiktokers agregaron como fondo la canción "Deja vu" de Olivia Rodrigo para comparar el momento que el heredero al trono tuvo con su actual esposa y la travesura que le realizó Lady Di enfrente de todo un equipo de actores y camarógrafos.

