VIDEO | Tiktoker come cangrejos vivos con salsa y causa indignación en redes

Un nuevo video a generado fuerte polémica en TikTok debido a que una usuaria se grabó varios videos comiendo cangrejos vivos, lo que causó una severa indignación en dicha red social, debido a que esta acción fue tachada de crueldad animal debido a que el animal muere de una manera atroz en la boca de la joven.

La tiktoker suele compartir diversos videos de este tipo a su perfil y en esta ocasión se puede ver a la mujer mostrando un tazón lleno de pequeños cangrejos, antes de comenzar a devorarlos los mueve un poco con un par de palillos, mientras que estos buscan salir del recipiente, pero sin perder tiempo, la chica los agarra y los mete de nuevo para que no se salgan y es ahí cuando decide sujetar a uno para llevárselo a la boca y aunque la pellizco con sus diminutas pinzas lo muerde a la mitad hasta comérselo por completo.

Pero este no es el único clip de este tipo, la tiktoker tiene más videos en el que come cangrejos vivos, en algunos casos utiliza herramientas para ayudarse a matarlos y posteriormente comérselos, mientras que en otras ocasiones los come sin nada adicional, aunque en algunos otros los remoja en diversas salsas.

Muchos de los videos compartidos en la cuenta de la cibernautas superan el millón de reproducciones y es que algunos entran por curiosidad a ver su contenido, y también hay algunos internautas que lo hacen para dejar comentarios negativos por dichas acciones.

"¿Por qué se los está comiendo vivos?".

"¿Por qué?”, qué les pasa esas personas”.

"Que crueldad”, pobres cangrejos”.

Cabe destacar que es común para las personas de Asia alimentarse con animales exóticos vivos, sobre todo especies marinas, pero ese no fue motivo para que la situación causara enojo a internautas debido a que en la cultura de otras naciones estas prácticas son prácticamente prohibidas.

