Video viral de la mujer con una serpiente metida en la oído que horrorizó a internet

Las redes sociales y plataformas de videos han servido como una especie de diario a los médicos y médicas que a lo largo del mundo se dedican a grabar sus consultas más extrañas, bajo consentimiento de sus clientes, para dejar una prueba debido a lo inverosímil que podría resultar la historia si únicamente se cuenta de manera verbal. Extrañamente son videos que se han vuelto virales.

Tal es el caso de los dermatólogos que lo mismo graban espinillas, granos, costras y otras anomalías en la piel, o los podólogos que comúnmente desentierran casos graves de uñas dañando la piel; cómo olvidar a los cirujanos inyectando bótox, entre muchas otras cosa que se pueden encontrar en la red.

Ahora, fue el turno de viralizarse de un doctor en algún país aún desconocido que recibió a una clienta que tenía nada más y nada menos que una serpiente atascada en los oídos que ya no pudo ser rescatada después de adentrarse.

Videos médicos y de cirugía se han vuelto virales en YouTube u otras plataformas de videos. Crédito: Cuartoscuro

El vídeo ya le dio vuelta a Youtube, Facebook, Twitter entre otros espacios para comentar públicamente las acciones, lo que a veces crea debates ante la comunidad alrededor de la veracidad del tema.

Al principio se puede ver que con unas pequeñas pinzas intentan sujetar a la serpiente y abrirle la boca para que salga poco a poco ante el peligro, o también para que puedan sujetarla de manera segura y salir por fin del oído, pero no lo lograron así que deciden cambiar de método.

Con una jeringa, inyectan bastante agua en los pequeños espacios que dejó la serpiente para saber si es posible que debido a la lubricación de la piel salga de manera inmediata, lo cual tampoco se logra, y proceden a secar los excedentes de la misma por fuera de la oreja.

El doctor intentó retirarla con pinzas en primera instancia, y luego le roció agua encima. Crédito: YouTube / @MsSunil27

El video finaliza y no logran sacar a la serpiente que durante los últimos minutos permanece completamente inmóvil. Hasta el momento se desconoce el lugar de donde vino el video, y también se sabe poco sobre el estado de salud de la mujer o algo más sobre la serpiente, si fue posible sacarla con unas pinzas o si se requirió una cirugía mayor.

Pero sí se recibieron numerosos comentarios de personas que se preocuparon por la situación. Algunas de las respuestas por escrito fueron las siguientes:

"Cómo se volteo dentro de la oreja? Entró por el otro oído? Por qué el médico no se lo quitó? Qué pasó después? La serpiente sigue viviendo dentro de su oreja= Por qué nadie publicó el video completo?"; "Por qué los rescatadores de vida silvestre no están involucrados o los veterinarios de vida silvestre?"; "El suspenso me está matando".

Hasta el momento se desconoce cómo termina el video. Crédito: YouTube / @MsSunil27

Otros tantos lo consideraron una falsedad y un truco de la cámara o de la edición digital, pues consideraron que los métodos empleados por el cirujano no parecen muy enfocados en sacar al animal de la oreja, ni consideraron posible que la situación sea real sin que la mujer se haya dado cuenta; sin embargo, en una rápida búsqueda por las redes sociales, principalmente YouTube, se puede dar cuenta de otras personas que sufrieron el mismo problema.

