Mujeres cargan féretro de su amiga y le cumplen su última voluntad, despedirla bailando reguetón | VIDEO

Los sepelios suelen ser momentos que nadie desea experimentar debido a que están rodeados de duelo, tristeza y dolor, sin embargo, esta regla al parecer no siempre aplica para todos los casos ya que una TikToker decidió publicar un clip en donde muestra la peculiar manera en la que despidieron a su amiga recién fallecida.

En la grabación se observa a un grupo de seis mujeres cargar el ataúd de la fallecida mientras bailan al ritmo de reguetón; mientras que al inicio del video la usuaria comentó que lo hicieron tal como ella lo había deseado. Una vez que fue publicado, se viralizó en redes sociales debido a las reacciones de los usuarios.

Las opiniones acerca del clip estuvieron bastante divididas ya que mientras algunos reconocieron como noble el gesto de las amistades de la difunta, otros internautas consideraron que fue una falta de respecto para los deudos. El clip ya superó las 14 millones de reproducciones en TikTok.

Mujeres bailan con el ataúd su amiga fallecida al ritmo de reguetón

La escena del video corresponde a un funeral realizado en Ecuador, en el cual se observa a un grupo de mujeres cumplir con la última voluntad de su amiga recién fallecida: despedirla bailando reguetón. El video fue publicado por la usuaria Domenica (@domenicademera700) en TikTok y se ha vuelto viral en redes.

El funeral se efectuó en Ecuador. FOTO: Especial

En el clip se les ve cargar el ataúd de la mujer recién fallecida por las calles de una población y en medio de una multitud que aplaude y canta un tema de género urbano. Por lo que el sepelio se convirtió por instantes en una fiesta.

El grupo de mujeres bailó reguetón mientras cargaban el ataúd de su amiga. FOTO: Especial

Esto no evitó que la tristeza aflorara y se puede ver a una de las mujeres llorar inconsolable por su amiga fallecida. “Tal y como lo querías te despedimos mi Nay, pero mis ojos no dejaran de llorar por ti. Fuiste y siempre serás mi amiga, hermana, prima y compañera por siempre”, se lee al inicio de la grabación.

El clip generó un intenso debate en redes sociales. FOTO: Especial

Hasta el momento la grabación que a acumula más de 14.6 millones de reproducciones, supera los 804 mil "Me gusta" y cuenta con casi 8 mil comentarios de los usuarios, quienes se implicaron en un debate acerca de si realmente el grupo de mujeres hizo lo correcto al bailar con el ataúd de la recién fallecida.

De esta manera cumplieron la última voluntad de la difunta. FOTO: Especial

"Esa música solo me hace pensar lo lo divertida que era esa chica ... yo no podría cantarla en ese momento"; "Yo con esa canción no podría llorar"; "Si no es así no quiero nada"; "Eso se llama tener personas leales" y "Muchos criticarán esta despedida simplemente ella era alegre con las chicas que la cargan y ese recuerdo es el que ellas llevarán hasta el último", fueron solo algunos de los comentarios que los internautas realizaron en la publicación.

El clip se volvió viralen TikTok. FOTO: Especial

