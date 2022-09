Emiliano Gironella: "Las colecciones privadas ya son más importantes que las del Estado"

Emiliano Gironella Parra es un artista plástico, que comenzó su vida en el mundo del arte gracias a la influencia de sus padres. Que desde sus primeros años estuvo cerca de grandes personajes como Octavio Paz, Manolo Martínez, el indio Fernández y que compartío con ellos, no sólo como artistas, sino en el plano personal, con su familia.

En entrevista con Adriana Delgado para El Dedo en la llaga de El Heraldo Media Group, Emiliano Gironella comentó que sintió una gran influencia de sus padres, en la literatura de su padre y en el trabajo disciplinado y comprometido por parte de su madre.

Recordó que cuando era niño, sus padres ya se habían divorciado, pero convivió con ambos de igual forma y con otros grandes personajes del arte en México. De ahí que fuera tan grande su acercamiento a esta profesión.

"Yo, en París pude conocer a Cortázar, ahí estaba Soriano, el embajador era Carlos Fuentes y todos los intelectuales convivían. Yo convivía con los hijos de Fuentes que eran mis amigos y aquí en México a mí me tocaba ser hijo único y tenía una nana oaxaqueña, entonces veía todas las películas de Pedro Infante y del indio Fernández"

Reiteró que para él era una irrealidad la que vivía pero el mundo real del arte, no. "Como decía Picasso, el arte es la gran mentira de la humanidad, pero la que más nos acerca a la verdad".

Adriana Delgado y Emiliano Gironella en El Dedo en la llaga

FOTO: El Heraldo de México

"Quería hacer todo lo que mis padres no habían hecho"

En la entrevista con Adriana Delgado, Emiliano Gironella explicó que decidió hacer todas las técnicas que sus padres no habían hecho durante sus carreras. "Yo dije, voy a hacer todas las técnicas que no hayan hecho mis padres. Entonces, el grabado en madera fue una de mis primeras técnicas por las cuales primero me distinguí y era la única técnica que no habían hecho ni mi padre ni madre", dijo.

Reconoció que los colores para él son muy importantes y que se podría equiparar a la de David Alfaro Siqueiros. "Tengo una paleta muy expresionista, digamos de los. Si me comparara con la gente que pueda estar viendo, con alguno de los grandes, mi paleta se iría más a un Siqueiros, es una paleta más negra, más expresionista que impresionista. Los impresionistas no usaban el negro y yo uso el negro para todo y sí podría ser", abundó.

Recordó que durante su participación en "El Bestiario" durante la pandemia, trabajó con colores más alegres, porque le hacían olvidad el encierro y decir "ya salimos de esto, ¿no?".

Sobre el negocio dentro del arte y el coleccionismo, Gironella recordó que en la segunda mitad del siglo pasado, el mundo del arte se vuelve negocio. "Digamos que no lo era, ahorita se mueve en cantidades muy fuertes en el arte, pero yo pinto para entender las cosas. Yo pinto, hago una exposición sobre la violencia en México para entender cómo llegamos a vivir esta extrema violencia que estamos viviendo. Pinto una serie sobre Pedro Páramo, porque se me hace una novela llena de espejos y complicadísima para poderle entender y sumergirme en las cosas".

Olga Sánchez Cordero y Emiliano Gironella

FOTO: Tw Emiliano Gironella

El coleccionismo en el arte

Gironella recordó que el coleccionismo ha existido desde hace siglos. "Antes, una iglesia era una colección de obras de arte y se ponían diferentes artistas para hacer una causa y ahora el coleccionismo ya son gustos personales, entonces debe haber colecciones de Estado. Eso es muy complicado, que el Estado escoja lo que tenga más valor para la historia y después están las colecciones particulares que ahora o por lo menos en México, las colecciones particulares se vuelven de repente más importantes que las del Estado. Ahorita está la colección Jumex o la colección de Slim".

Repitió que gracias a los coleccionistas y a las colecciones pueden vivir muchos artistas. Sobre el concepto de "pertenecer", se ha convertido en algo muy importante. Antes era muy importante pertenecer a la colección del INBA, ahorita pues estar en la colección Jumex, la colección Pérez Simón, en la colección de Slim y la colección Coppel, es a algo que podría aspirar un artista".

El Bestiario

El proyecto con El Heraldo de México fue el momento clave en el que, simbólicamente, se terminaba la pandemia y el encierro para Emiliano Gironella. Fue una improvisación y fue un trabajo solitario pero en conjunto con los otros tres artistas.

"La improvisación en el arte contemporáneo es como el jazz, el flamenco es mucho más. Digamos que tiene mucho los orígenes mucho más anteriores al jazz, pero la improvisación es lo que en el toro se llama ‘el duende’ hay veces que pasa y hay veces que no pasa. Entonces en Bestiario yo creo que había una química y también un timing de salir de pandemia, de querer hacer cosas colaborativas, ver a los amigos, trabajar en conjunto y entonces salió estos ejercicios para el Bestiario"

Emiliano Gironella participó en El Bestiario

FOTO: Archivo

La soledad en la creación

¿Cómo vives la soledad? Emiliano Gironella reconoció que la soledad es necesaria para la creación. Y aunque tiene muchos procesos que son colectivos, la relación que existe con el lienzo es indispensable y no se puede considerar egoísmo, porque el resultado es lo que entregarás a los demás.

"Cuando estás pintando ya no es para ti, ya es para los demás"

