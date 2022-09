Elena Poniatowska: "Aún me falta escribir un buen libro, esa es mi motivación"

Elena Poniatowska nació el 19 de mayo de 1932, en París, Francia. Pero desde su llegada a nuestro país se ha considerado mexicana. Una luchadora de las causas de las mujeres, de las causas sociales en general y una persona de voluntad férrea que tiene un legado imborrable en la cultura, la literatura y el periodismo.

En entrevista con Adriana Delgado para El Dedo en la llaga de El Heraldo Media Group, Poniatowska explicó que su llegada al periodismo se dio por la admiración a diferentes mujeres que ejercían el oficio, por ejemplo, Elvira Vargas y Rosa Castro.

Y aunque era una profesión en la que trabajaban mayormente hombres, la inquietud, la imaginación y la humildad siempre le sirvieron para poder tener buenos resultados.

"La humildad es una manera de vivir y de acercarse a los demás"

Entre otras mujeres contemporáneas que la influyeron, no profesionalmente sino en la vida diaria, habló sobre su madre, Paula Amor. "Ella manejó una ambulancia durante la guerra, porque ella se casó con un francés de origen polaco y manejaba en la noche", explicó.

Leonora Carrington

Sobre Leonora Carrington, otra mujer que nació fuera de nuestro país, pero que adoptó México como su propia casa, recordó que "era una mujer absolutamente fuera de serie. La primera vez exhibió en la galería de Inés Amor, la galería de arte mexicano y yo la oí y la amé, la admiré y la seguí. Después la empecé a ir a ver a su casa, en la calle de Durango. La viste y a raíz de eso pude hacer una novela, que ella nunca leyó porque me dijo: put it over there (ponla de este lado), en un librero. Ahí la puse. Nunca supe si la había bajado para leerla".

Poniatowska la recuerda como "una mujer guapísima. Era un cuero formidable. Era una mujer con una mirada, te miraba fijamente y con cierta desconfianza. Odiaba a los periodistas, odiaba las preguntas. Respondia muchas veces en inglés y siempre estaba esperando a sus hijos o Gaby o a Pablo".

La insistencia en su obra

Dijo que la insistencia es una parte fundamental para ejercer la profesión del periodismo. La insistencia para obtener entrevistas y para encontrar lo que se busca en la interacción con los demás. "Yo creo que nunca debe uno de cruzar la línea de lo personal. Si alguien no quiere contar o hablar de su vida personal, hay que retirarse. Porque yo así fui educada, creo", explicó.

Además, dijo que el entorno la hizo como es ahora. "Aunque era una sociedad en la que se discriminaba mucho a la mujer y acostumbraban el MMC (Mientras me caso), yo viví al mismo tiempo mucha risa, mucho cariño, muchísima camaradería y amistad con otras mujeres".

Y aunque siempre le decían que dejara la profesión y se dedicara al hogar, Poniatowska no hizo caso. "Lo único malo es que siempre creían que la mujer se iba a casar, que se iba a ir y que no iba a seguir trabajando. Pero no fue así. Yo tengo ahorita 91 años y sigo haciendo artículos" presumió.

La noche de Tlatelolco

Uno de los momentos más importantes en la carrera de Elena Poniatowska es "La Noche de Tlatelolco", un relato basado en entrevistas que hizo a los involucrados en los infames sucesos del 2 de octubre de 1968.

"Fui a las 5:00 de la mañana del 3 de octubre, porque el 2 de octubre en la noche me habló María Alicia Martínez Medrano y me dijo tienes que venir porque están todos los vidrios rotos, están los tanques en la plaza, están los soldados con casco. Es un estado de sitio. Es una guerra. Entonces. fui al día siguiente. Yo acababa de tener a Felipe, mi hijo. Fui al día siguiente", explicó.

"Fue terrible, fue después de la batalla y ver sangre en la pared, rastros de sangre en las escaleras, estaban perforadas, las puertas del edificio, están perforadas por balas. Fue un espectáculo muy terrible y yo empecé a ir, a raíz de eso, a decir no, esto se tiene que escribir. Pero el periódico lo rechazó, me dijo que no se iba a publicar, que no iba a salir nada.

Contó que los textos y todos los relatos que tenía se fueron acumulando, hasta que Neus Expresate, directora de la editorial Era, le dijo “¿qué tienes ahí?” y le explicó que eran “todos los rechazados de Tlatelolco”. Después de esto le prometió que ella iba a publicarlos y así cobró vida su obra más reconocida.

"Empezaron a decir que habían amenazas en la imprenta, de la editorial, que había habido una amenaza y Don Tomás dijo: Yo estuve en la guerra de España. Me cayeron, sé lo que son las bombas. Me cayeron las bombas”, asegurando que eso no los detuvo y que el libro se publicó.

"¿Le fue difícil ser madre soltera en este México?"

La escritora recordó que cuando se es joven, nada es fácil. "Es difícil, claro está, socialmente; pero yo tuve un hijo feliz y era una madre feliz, así que lo viví con toda felicidad. El solo hecho de un niño, que entrara a ti un niño, es una aparición". Y dijo que se siente como una mujer realizada y completa.

"He escrito novelas, he escrito libros de testimonio y siempre pienso que antes de morir, que ya va a ser mucho más pronto que tarde puesto que ya tengo casi 92 años, yo creo que, siempre pienso que me falta escribir un buen libro. Si no, no seguiría. Y hago periodismo, porque siempre tengo la curiosidad de ver, de hablar con tal personaje, interrogarlo como usted lo hace o de hablar con tal o de asistir a tal evento o de ir a tal sitio, ¿no? Yo creo que participar en la vida es una forma también de estar viva ¿no?"

