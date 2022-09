Beatriz Paredes: "México está preparado para que una mujer sea presidenta"

En entrevista con Adriana Delgado para El Dedo en la Llaga de El Heraldo Media Group, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, aseguró que México está listo para ser liderado por una mujer.

"Lo afirmó contundentemente. En la realidad social mexicana las mujeres juegan o jugamos un rol principalísimo (...) entonces, desde luego que México está preparado para que una mujer sea presidenta".

En ese sentido, agregó que le gustaría ser candidata de la alianza a la presidencia de la República porque en el país se necesita un gran frente opositor, con partidos políticos, movimientos sociales, personalidades de la sociedad civil, con personas que deseen que las cosas cambien.

"Parece lo más sensato para poder competir genuinamente contra quién resulte candidato del gobierno", expresó.

Sus propuestas en educación

Respecto a qué haría en materia educativa en caso de ser presidenta, Paredes Rangel, quien fue la líder del grupo parlamentario del PRI en el 2000 y en la primera vez que ese partido perdió la presidencia, destacó que primero garantizaría que hubiera un mayor número de escuelas de tiempo completo para que las madres trabajadoras o familias de escasos recursos tuvieran la certidumbre de que sus hijos van a la escuela y reciben alimentación nutritiva y suficiente para ser buenos estudiantes.

Asimismo, ofrecería una buena enseñanza de las materias esenciales en toda la historia del proceso educativo, en matemáticas, gramática, expresión oral y comprensión de lectura.

"Garantizaría que hubiera un programa intensivo de educación física para que podamos con una disciplina deportiva combatir la obesidad, que es uno de los problemas más graves para la infancia mexicana", afirmó.

Incluso propondría, dijo, de la mano con maestros y expertos, que el ciclo básico fuera de 10 años, para que el ciclo básico cubra primaria y secundaria "y eso empuje la instrucción hacia arriba".

La senadora priista aseguró que también establecería sistemas duales de educación en el nivel básico y medio superior en donde los niños y los adolescentes aprendieran disciplinas que les permitieran trabajar con el sector empresarial.

"Yo haría, con el apoyo de los maestros, discutiendo con los maestros, invitando a los investigadores, a los padres de familia, un replanteamiento que nos garantice verdaderamente educación para todos, formación de la conciencia, desarrollo de las habilidades, inserción en el mercado de trabajo, haciendo una gran transformación de la currícula de la educación superior".

Paredes Rangel dijo que en educación ofrecería una buena enseñanza de las materias esenciales del proceso educativo. Foto: Especial

¿Y en salud?

Paredes Rangel rechazó el manejo de la pandemia por Covid-19 por parte del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

"La primera etapa del manejo de la pandemia fue irresponsable y no se habló con la verdad. El sistema de salud mexicano, querida Adriana, era un sistema del cual estábamos en relación América Latina muy arriba, era la combinación de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, había un planteamiento de articulación, de coordinación".

Asimismo, rechazó el trato que se le ha dado a los médicos, personal de enfermería y paramédicos en la actual administración, y que no se hayan comprado a tiempo los insumos para hacer las vacunas.

"Es la primera vez en la historia reciente de México que no se vacunaron a todos los niños en sarampión y poli, ah pero esos datos no los tienen, no los conocen, no lo presumen".

Lamentó el trato que se le ha dado a los médicos, personal de enfermería y paramédicos en la actual administración. Foto: Especial

La corrupción

La priista criticó que el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido en contra de la corrupción el país; sin embargo, dejó clasificados y cerrados los expedientes del segundo piso del periférico.

"Nadie ha tenido la posibilidad de conocer cuánto costó la obra, a quién se lícito, cómo se licitó, porque los dejaron cerrados, prohibidos, restringidos. Me sorprende porque alguien que quiere combatir la corrupción también está a favor de la transparencia".

Lamentó que el manejo de la palabra corrupción sea más político y no una decisión de transformar el sistema.

¿Y en materia económica?

Paredes Rangel indicó que tiene un planteamiento muy amplio para el sector empresarial, con el fin de incentivar la inversión nacional y la inversión internacional.

"El traslado de las cadenas de valor que están fragmentadas, unas partes en Asia y otras en América, el lograr que se integren en América, esto genera una enorme posibilidad de negocios. La decisión de nuestros vecinos de reformular la política industrial estadounidense para que América del Norte sea un nicho para articular las cadenas de valor también abre un enorme posibilidad", dijo.

Comentó que México debe evitar que haya una crisis en la industria automotriz e impulsar grandes franjas en el sur de México de inversiones que generen empleo, así como consolidar al empresariado que está en el norte y establece una política industrial con respaldo financiero.

La senadora del PRI indicó que tiene un planteamiento muy amplio para el sector empresarial. Foto: Especial

En cuanto a los problemas que enfrenta el campo, como la sequía y falta de fertilizantes, destacó que la agricultura ha podido sobrevivir en la balanza comercial con Estados Unidos por los grandes agricultores, por aquellos que no requieren nada del gobierno y si no hay fertilizante lo han podido ir a comprar al mercado internacional.

"El campo mexicano tiene que garantizar suficiencia alimentaria para el país, esa es una prioridad; tenemos que revisar la política hidráulica también, hay muy pocas tierras de riego, tenemos que lograr la presupuestación de varios años en el campo".

Finalmente, la senadora del PRI, dijo que está lista y sabe cómo se gobierna.

"Estoy preparada. Conozco cómo se gobierna, he gobernado, he estado en las áreas estratégicas de la administración en momentos muy delicados de la vida nacional y siempre he procurado que prevalezca el diálogo, que prevalezca la comprensión de todos los sectores, de todas y todos los mexicanos".

Aseguró estar consciente de los problemas del país y en ese sentido pondría en el centro el de la seguridad, la salud y la economía.

"Soy consciente de los problemas, me parece que lo esencial es no eludirlos, no inventarte un México de fantasía para sentirte a gusto".

