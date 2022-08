Beatriz Paredes se apunta para la Presidencia de la República

¡Sí! Tengo emoción y pasión para serlo...”, resume Beatriz Paredes a la posibilidad de ser candidata presidencial dentro de la Alianza (constituida ahora por PRI-PAN-PRD y a la que probablemente se sume MC, llegado el momento).

Expresidenta del PRI, exgobernadora de Tlaxcala, expresidenta de la Cámara de Diputados, exdirigente de la CNC, exembajadora en Brasil..., la senadora por el tricolor luce sus prendas para aspirar a la Presidencia de la República: —Mi perfil —refiere en primera instancia—, tiene algunas ventajas para ser competitivo (entre éstas, una vinculación popular “fuerte y real”). Segundo: “He tenido experiencia en momentos delicados de la vida nacional”. Tres: “Hay que tener ganas, pasión...; y yo tengo emoción y pasión”.

Beatriz Paredes lo ha pensado en serio. No es una respuesta a bote pronto. Ante colaboradores y directivos de Heraldo Media Group, la tres veces subsecretaria de Gobernación se manifiesta por “una coalición gobernante”. Su idea perfila la mirada no sólo hacia el rostro de quien ostenta la candidatura, sino a la suma de los más aptos para conformar el gabinete. Algo así como una candidatura plural. “Un presidente no gobierna solo”, argumenta. ¿Qué tantas posibilidades tendría la senadora tlaxcalteca de pasar el filtro de la militancia priista y de los otros partidos de la Alianza para convertirse en su abanderada presidencial? —En el PRI, cuando menos me conocen, —apunta con cierto humor— si bien depende de quiénes más deseen participar. En el PAN, el panismo histórico recuerda que fui yo líder de la oposición en 2000 (cuando el blanquiazul ganó la presidencia) y que hubo gobernabilidad en el país. Puedo ser interlocutora.

Con el PRD tengo una vieja amistad. Soy progresista, más de centro izquierda que otros militantes de mi partido. Su preocupación apunta más bien a la necesidad de “juego limpio” en el tablero. Si lo hubiera, indica, todos los partidos deberían sacar a sus candidatos —no precandidatos, sino candidatos— al mismo tiempo. Para Beatriz Paredes, la Alianza no va tarde en elegir candidato (de por sí tienen enfrente el fantasma de la judicialización de cualquier figura que asoma), más bien considera que una candidatura debe arrancar “con el tiempo necesario para hacer una campaña eficaz”. ¿Cuánto es esto? Al menos, el tiempo suficiente para recorrer todo el país. Y desde su perspectiva, “es altamente probable” ganarle a Morena en 2024, “si la elección es limpia”.

•••

GEMAS: Obsequio del canciller Marcelo Ebrard, en respuesta a lo escrito por Jared Kushner, yerno de Donald Trump, en su libro de memorias de la Casa Blanca: “Mira, están en campaña ¿sí? Son documentos hechos para ganar votos”.

