Fallo en la Matrix: un hombre se viralizó por hallar a su "doble exacto" en una alberca

El mundo está llenó de coincidencias que a veces podrían ser imposibles de creer, pero en muchas otras, se ha tenido la oportunidad de fotografiar o incluso videograbar las situaciones más inhóspitas que de otra forma nadie hubiese podido creer al momento de contarlo únicamente con el recurso de las palabras.

Así le paso a un hombre que se identifica en la red social Reddit como Sean Douglas MCardle, quien encontró, por cosas del destino, a su doble exacto mientras pasaba sus vacaciones lejos de todo problema y estrés en la llamada Ciudad del Pecado: Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos.

"No estaba convencido hasta hoy... definitivamente vivimos en una simulación. Hoy, de maneta totalmente random, me encontré nadando con mi Doppelganger en la alberca del Flamingo, en Las Vegas", escribió.

Sean Douglas MCardle viajó a Las Vegas y encontró a su doble. Crédito: Reddit / u/Seandouglasmcardle

El extraño posteo ya llegó hasta los 95 mil likes, y tiene más de 2.3 mil comentarios de usuarios que hasta el momento todavía no saben lo que está pasando, si se trató de una broma del hombre o si realmente hubo una de las denominadas fallas en la Matrix, bautizado así desde el estreno de la película del mismo nombre.

La fotografía muestra a dos sujetos que claramente tienen rasgos físicos muy parecidos. No solo eso, portan el mismo color de gorra, tienen una estatura y peso parecidos, además de utilizar gafas, pero no cualquier par de lentes... se trata del mismo modelo en el mismo color. Algo imposible de creer que haya sido por casualidad.

"Eres un NPC muy común, la tasa de generación es muy alta en tu modelo. Trabajo con uno de ustedes, uno de ustedes trabaja en mi tendero local y mi cuñada está casada con uno de ustedes", fue uno de los comentarios más populares que ironizó sobre la situación y el hecho de parecer vivir en una simulación o un videojuego.

Los comentarios fueron realmente lejos en las teorías. Crédito: Reddit / u/Seandouglasmcardle

Un NPC, por sus siglas en inglés, es un Non Playable Character o bien, un personaje no jugable dentro de los videojuegos, mismos que únicamente son puestos en la pantalla para que los personajes principales interactúen con ellos o simplemente sirvan de paisaje a la escena que se desarrolla.

"Uno de ustedes dejará de existir tan pronto como el administrador se entere", fue otro de los comentarios con más reacciones alrededor del mismo tema de los videojuegos, pero esta vez por computadora.

"Por favor, digan que son gemelos y sarcásticos. Soy frágil en este momento", comentó uno de los usuarios, y quien finalmente logró sacarle la historia completa al hombre que publicó la fotografía en primer lugar, y quien la mantuvo reservada por algunas horas.

Finalmente se tomaron una foto y todo quedó en un momento divertido. Crédito: Reddit / u/Seandouglasmcardle

"No. Estaba nadando en la piscina y un gran grupo de extraños me señalaban y se reían. Me sentí muy cohibido, volví a mirar a mis amigos y todos lo señalaban y se reían de él. Fue entonces cuando lo vi", contó el individuo. "Su voz sonaba como una grabación, nada parecido a la mía", agregó en otra de las tantas preguntas que se hicieron en el foro.

El mismo Sean describió la escena como . En el idioma alemán, se trata de la palabra que define a un doble fantasmagórico o persona parecida a ti, pero en versión malvada. Además, es un recurso literario y de la ciencia ficción que se ha vuelto común en las obras.

