Mhoni Vidente predijo el intento de atentado contra Cristina Kirchner; advirtió un golpe de estado

América Latina vio caer la noche junto a una de las más terribles noticias de los últimos días, pues en la ciudad de Buenas Aires, en Argentina, un hombre de 35 años intentó aprovecharse del tumulto que se hizo a las afueras de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para dispararle a quemarropa.

Sin embargo, el arma no se accionó al momento de apuntar entre su cabeza y su pecho, de acuerdo con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. El supuesto pistolero de nacionalidad brasileña fue detenido inmediatamente y trasladado a la alcaldía de la Policía Federal en Villa Lugano, donde se decidirá su situación legal.

Desde hace varios días, manifestantes a las afueras de su casa, en los alrededores del vecindario, han querido mostrar su apoyo a la vicepresidenta por las acusaciones de corrupción investigadas por la Fiscalía que podrían llevarla a prisión por hasta 12 años, así como ser inhabilitada de cualquier cargo público.

Sin embargo, esta noche les pidió que se fueran a descansar a su casa, luego de darles un discurso para agradecer la lealtad de cada uno de los presentes, pero se encontró con la situación al tratar de volver al interior de su vivienda, lo que incluso fue captado con las cámaras de diversos celulares.

Al respecto, la famosa y reconocida astróloga cubana, Mhoni Vidente, recordó a través de sus redes sociales que días previos había lanzado diversas advertencias al gobierno del presidente argentino Alberto Fernández, pues podía estarse planeando un ataque a sus funcionarios o bien, un golpe de estado.

La predicción de Mhoni Vidente

La predicción data del día 11 de agosto de 2021, hace poco más de un año y se público en su canal oficial de YouTube donde acumula más de 2.09 millones de suscriptores, y que día a día lo actualiza no solo con predicciones, también con horóscopos y diversos rituales para la riqueza, o información de interés como todo detrás del mal de ojo, la magia roja, etcétera.

El intento de atentado ocurrió a las afueras de la casa de la vicepresidenta. Crédito: AP/Natacha Pisarenko

En primera instancia, aseguró que se trataba de una carta de Lucifer, misma que indicaba entonces un posible atentado contra políticos de México, Argentina, Colombia, Chile o Perú, concretándose los intentos en la Ciudad de Buenos Aires, en la entrada de la casa de su vicepresidenta.

"La muerte de un presidente de un candidato a la presidencia o un presidente va a estar completamente dominando en estos días en América Latina, Colombia, México, Argentina Chile o Perú; esos cinco países van a estar cabalísticamente detallados para estar violentados por cuestiones de Lucifer y que sí va a haber algo de cambios de régimen o golpes de estado que se vienen dando", fueron las palabras que utilizó.

Pero si nos remontamos al 11 de agosto de 2011, Mhoni aseguró en una transmisión para su canal oficial de YouTube que probablemente se cocinaba un golpe de estado, está vez en contra específicamente del gobierno de Alberto Fernández en el territorio argentino. La carta de la Torre le habría indicado que desde afuera del territorio buscarían frenar a la "izquierda que está contaminando a otros países".

"Importante que la carta de la Torre me está diciendo que en el país de Argentina se está moviendo cosas muy importantes en cuestiones de energías. Quieren tumbar a Alberto Fernández; se oye se comenta desde el país de Brasil, desde el país de Chile que le quieren hacer un golpe de estado al país de Argentina (...) No lo quieren seguir dejando avanzar; que esa izquierda que está contaminando completamente a más países, no lo quieren dejar crecer, así que se visualiza desde fuera del país de Argentina un golpe de estado contra el gobierno de Alberto Fernández", insistió.

