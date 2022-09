Alberto Fernández condenó el atentado a Cristina Kirchner: "Nuestra paz ha sido alterada"

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, condenó el intento de asesinato a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner.

En un mensaje transmitido en redes sociales y en cadena nacional, el mandatario argentino consideró el incidente como un acto de enorme gravedad, “el más grave desde que hemos recuperado nuestra democracia”.

"Cristina permanece con vida porque por una razón, todavía no confirmada, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada", afirmó el mandatario sudamericano. Fernández indicó que aún no se tiene el dictamen pericial que ayude a conocer por qué el arma no disparó.

"Estamos ante un hecho que tiene una gravedad institucional y humana extrema. Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada", expresó.



Ante los hechos, el presidente argentino declaró feriado nacional para este viernes 2 de septiembre.

"He dispuesto declarar en el día de mañana (por este viernes) feriado nacional para que, en paz y armonía, el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta", dijo.

Por su parte, el hombre que gatilló el arma fue identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 años de edad y originario de Brasil. Fue detenido segundos después de haber apuntado a Cristina frente a su domicilio en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, y justo cuando la exmandataria se acercaba a saludar a la multitud.

Información en desarrollo