Mujer de 40 años parece de 20, revela su secreto para la "juventud eterna"

Una mujer de 39 años afirmó que parece más joven ahora que hace unos 20 años y reveló su secreto a sus seguidores. Se trata de Adriana Krzesniak, quien tiene la sensación de que parecía "mucho más vieja" en su juventud, ya que se sentía "encerrada y miserable".

Ahora tiene 39 años y se ha transformado; aseguró en una serie de videos que en su mayoría todo se debe a una cosa: la cúrcuma. Afirma que sintió que le habían dado una "segunda vida" cuando dejó a su marido a los 32 años y se mudó a Stuttgart, Alemania, para dedicarse a la moda.

Así lucía a los 20 años. Foto: Especial.

Leer libros de autoayuda y minimizar el estrés son algunas de las cosas que Adriana intentó incorporar a su vida. Además, tiene más ganas de hacer cosas y tras sufrir problemas de fertilidad a los 20 años, Adriana está intentando tener un bebé con su nuevo marido, Kamel Krzesniak.

¿Qué otros secretos tiene?

Adriana dice que debe su cutis perfecto a una mentalidad sana, una rutina sencilla de cuidado de la piel y una dieta nutritiva; incluye cúrcuma en la mayoría de las comidas, de acuerdo a lo que documentó el portal inglés Daily Star.

"A los 20 años siempre tenía la impresión de que tenía algo que demostrar y había muchas expectativas. Ahora estoy más tranquila conmigo misma y he dejado de estresarme", agregó.

Evita el estrés y lleva una rutina de cuidado facial. Foto: Captura.

En lo que respecta al cuidado facial, explicó que sólo hidrata y “sella” con protección solar, esta última parte es muy importante, puesto que los protectores solares son agentes que ayudan a prevenir que los rayos ultravioletas (UV) lleguen a la piel.

Sin embargo, reconoce que también debe su aspecto juvenil a su pequeña estatura y sólo mide 1.70 metros. La fanática de la moda también sugirió que dormir sin almohada le ha impedido desarrollar arrugas, aunque no está segura de que esto influya. Adriana dice que no diría que no al Botox, aunque nunca se lo ha puesto.

SIGUE LEYENDO...

Mujer de 70 años se vuele viral tras mostrar los sorprendes resultados de su transformación fit

Hombre se inscribe al gimnasio a los 90 años y se viraliza en TikTok: "Solo pido llegar a los 70 como esta él"