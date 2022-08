Violencia y Covid-19: Urge compartir sentido de comunidad en medio del nuevo caos

“Dicen que el tiempo lo cura todo, pero no lo creo. Con el tiempo se va haciendo cada vez más presente la ausencia de las personas”, expresó desde su sótano personal Eleonor, mi exalumna de primaria a quien la pandemia del narcotráfico le arrebató a su madre poco antes de la llegada de COVID-19.

Vivimos llenos de situaciones, de anécdotas e historias, pero, a la niñez ¿nos hemos detenido a escucharla? Es absurdo generalizar afectaciones en la infancia por COVID-19 en un país tan vulnerado por las desigualdades sociales. Las afectaciones no son pocas, mucho menos iguales.

Así como Eleonor, quien vive en un municipio con alto índice de violencia, atraviesa un proceso de duelo doble, pues perdió a su mamá y las oportunidades cercanas de convivir; hay muchas otras historias como la de Ismael, quien inscrito en una escuela en Valle de Chalco dice: “ya no vamos a la escuela porque la maestra dijo que otra vez está fuerte el virus, solo tenemos unas copias y no sabemos cuándo las revisarán”; o incluso hay unas más tejidas por el miedo de acercarse “al otro” porque no pueden “platicar ni estar jugando”.

Violencia, pocos aprendizajes, rumores, desinformación y condiciones adversas para el desarrollo social. Territorio propicio para la anarquía… ¿Quién entonces está ganando terreno para escuchar y estar cerca, para acompañar y apoyar? En algunos contextos las redes sociales, en otros la calle o la delincuencia.

Urge romper estructuras, acercarse, escuchar y compartir sentido de comunidad con ánimos de aprendizaje y esperanza. Urge hoy más que nunca.

