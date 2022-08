Alejandra Ríos pasó de ser una líder inversionista a tiburón de Shark Tank México

La actual CEO de Ambrosia Centro Culinario y parte del programa Shark Tank México platicó para Panorama de El Heraldo de México sobre cómo incursionó en el mundo del emprendimiento.

“Estudié dos carreras, primero Gastronomía y después encontré lo que me apasionaba que eran las finanzas. La maestría la hice en Harvard en Boston, al regresar me involucré en el mundo emprendedor. No tenía mucha experiencia y empecé como inversionista en un fondo de capital de riesgo creado por exalumnos de Harvard conocido como Soldiers Field Angels, ahí aprendí a invertir en startups y evaluarlas, eso me encantó", comentó.

Explica la empresaria que un día le marcó Kirén Miret, la productora de Shark Tank, para invitarla a hacer parte de los tiburones.

“Realicé varias entrevistas y me aceptaron. Me he divertido mucho en esta sexta temporada y ahora en la séptima”, confesó. Asimismo, nos contó que para la financiera ha sido una gran oportunidad de aprendizaje el estar en el programa: “Le aprendo a los emprendedores y a los tiburones, tenemos una relación muy padre dentro y fuera del set”.

Un consejo que da Alejandra a los emprendedores es que nunca es tarde para emprender, si se tiene una gran idea o proyecto que está solucionando un problema en el mercado es bueno aventarse de manera inteligente. Se debe hacer un modelo de negocio, que sea rentable con lo que vendas, que tenga potencial de crecimiento. “Al iniciar tienes que hacer de todo, saber de marketing, ventas, finanzas, tecnología, y uno no puede hacerlo todo, por eso es importante rodearte de un buen equipo ya sea como socios, colaboradores, inversionistas o mentores. Si no, será un camino muy solitario y difícil”, acentúo Ríos.

EL MUNDO EMPRESARIAL

Shark Tank enfatizó que en México no están bien representadas las estadísticas de las mujeres, en el ámbito laboral de alto rango son bajas. Las posiciones directivas sólo las ocupan un ocho por ciento. En la pandemia muchas de ellas estaban creciendo, pero tuvieron que dejar su trabajo porque sus ocupaciones no remuneradas en casa son muy altas.

“Nos falta mucho por hacer para que la representatividad de la mujer esté posicionada en los negocios”, añadió Ale Ríos.

Además, asegura que el reto para los emprendedores es que deben cubrir las necesidades del cliente. En los proyectos que invierte siempre ve que todos tengan un impacto positivo en la comunidad donde se encuentran y en el medio ambiente.

“En la pandemia mis socios Paulina Abascal, Pamela Abrego, Luis Villaseñor y yo lanzamos The Positive Foods, son alimentos saludables, pero con un sabor delicioso. Junto con Paulina hicimos recetas como panqués, tortillas y galletas de sabores que son keto, gluten free, que no tengan carbohidratos y azúcar. Siempre pensamos que todo lo que sabe rico engorda y lo que es saludable sabe a cartón".

A DETALLE

Es egresada del Tecnológico de Monterrey donde cursó Administración Financiera.

Realizó un MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard y actualmente es Copresidente del Club de exalumnos en México.

Trabajó en Alsea, donde tuvo a su cargo 18 unidades de negocio en América Latina y España.

Por Isis Malherbe

FOTO: Cortesía

