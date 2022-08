Prohibido, rechazado y pateado: el final del Dr Simi en conciertos podría estar cerca

El Dr Simi, versión peluche, ha pasado momentos inolvidables desde que vio la luz en una fábrica del estado de Puebla, en el centro de México. Ha conocido a grandes personalidades de la actuación, e incluso viajó por todo el mundo con una ciudadana japonesa, quien fue flechada por su figura y lo presumió de país en país como si de una reliquia se tratase. Pero lo mejor todavía estaba por llegar.

Una mexicana lo llevó consigo al famoso festival Corona Capital, donde año con año se reúnen las grandes potencias de la música anglosajona en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Entonces, dio inicio la verdadera leyenda del muñeco vestido con bata blanca.

La cima del éxito para el Dr Simi

Aurora recibió el primero en las tarimas de la Curva; meses más tarde apareció también en Budapest, durante un concierto de la banda estadounidense My Chemical Romance. También golpeó en la cabeza a la popera Lady Gaga durante una presentación de su gira al norte del continente, en Canadá. En la República, la mayoría de los extranjeros que se dieron una vuelta por la capital recibieron el suyo. Rosalía, The Strokes, Coldplay, Maroon 5, The Killers, Interpol, entre muchos otros, obtuvieron el suyo.

El muñeco estaba en la cima, pero su presencia comenzó a caer también en un exceso que poco a poco hizo enojar a los fanáticos de hueso colorado de las diferentes bandas, pues argumentaban que no era gracioso, e incluso podría representar un tropiezo para el show o como ya se había dado el caso, podía poner en peligro la integridad de los artistas.

Fueron principalmente los fanáticos metaleros de Rammstein quienes iniciaron con el intento de biocot. Pues el show de luces, fuego y maldad podría comprometerse, hacer enojar a los artistas, quienes arremeterían contra México y lo sacarían de su DVD. La cuenta del muñeco hasta se burló de la situación.

Prohíben al Dr Simi

Esto no parecía ser del todo un obstáculo para el Dr Simi, quién siguió apareciendo en escena, aunque cada vez con menor frecuencia, y finalmente, hace algunos días, recibió la estocada final, pues podría representar el final de su presencia en los escenarios locales, aunque no por ello alrededor del mundo.

El Auditorio Telmex de Guadalajara, en el estadio de Jalisco, colocó los primeros carteles de prohibición. Durante el concierto de Big Time Rush, nadie podía entrar con peluches, y hasta se decomisaron más de 40 médicos representativos de una cadena de farmacias en México.

“No se permite ingresar con muñecos de peluche de cualquier tipo. Persona que sea sorprendida lanzado cualquier tipo de objeto hacia el escenario, será retirado del recinto", se podía leer.

Artistas contra el Dr Simi

Al mismo tiempo, inició un rechazo inexplicable por parte de algunos artistas. José Madero, solista y ex vocalista de PXNDX, fue captado en uno de sus conciertos regresando a patadas el famoso muñeco. La polémica lo persiguió por varios días, pero el tiempo le habría dado la razón.

Esta semana se sumaron, primero, los Jonas Brothers. Durante su concierto en la Arena Ciudad de México, ignoraron completamente los muñecos. Fueron varios los que se vieron en las imágenes del público. Uno en especial fue pateado fuera del escenario por Nick Jonas.

Finalmente, Alejandro Fernández, el ahora cantante más grande de la dinastía de cantantes de música ranchera más grandes que ha dado este país, acudió a un palenque para presentar su show post Pandemia. Lamentablemente se vio opacada por el vídeo donde reciba unas flores, las toma, las acomoda con cariño y hace gestos de agradecimiento, mientras que un peluche de Dr Simi que le llevan hasta sus manos fue inmediatamente pateado de regreso a las gradas y sin consideración alguna.

Aunque no ha sido prohibido en gran parte del país, y uno que otro asistente sigue clavado en la euforia del personaje, acciones cómo estás han comenzado a desanimar a la gente de seguir lanzando muñecos al escenario, por lo que se puede augurar una pronta jubilación del doctor de peluche en los conciertos.

