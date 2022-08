Netflix presenta en exclusiva Ruido: la película dirigida por Natalia Beristáin

La desaparición forzada de un ser querido es un dolor que solamente puede entender alguien que ha pasado por esa situación y, sin embargo, es algo que debería competer a toda la sociedad, este es el tema que busca dar a conocer la directora Natalia Beristáin en su más reciente película: Ruido.

La cinta que estará disponible en Netflix y con la cual la realizadora se hará presente en el FICM y en Horizontes Latinos de San Sebastián sigue mostrando un enfoque feminista y que revela las consecuencias de la violencia que viven las mujeres.

En esta ocasión, decidió montar la historia de Julia, quien encarna el papel de miles de madres, hermanas, compañeras y parientes que han sido afectadas por la desaparición forzada. A este personaje le toca sufrir la letanía de buscar a su hija Ger en un espacio que no deja de mostrarle hostilidades.

Pese al duro camino, la protagonista, encarnada por Julieta Egurrola, se encuentra con la ayuda de distintas mujeres con las que forma una cadena de ayuda que la hace sentirse menos sola en su desesperada pesquisa.

Te puede interesar:

Netflix esconde una joya del cine creada al otro lado del mundo; es de drama y ¡debes verla! TRÁILER

Pese a que llevaba 10 años esperando poder filmar esta historia, Natalia Beristain confiesa haber tenido miedo. Por tal motivo, decidió empaparse del tema. Como resultado de esto, asegura, se percató de que la violencia en México no hace más que seguir escalando.

El temor, indica, se dio por entender la posibilidad de plasmar un tema que está en coyuntura y no ser honesta en ello. No obstante, la opinión de un colectivo de madres buscadores la ayudó a sentirse más cómoda con lo que hacía.

Te puede interesar:

Netflix: En estas producciones hay talento de mujeres mexicanas, ¡tienes que verlas!

"Ruido es la suma de muchas historias. Entrevisté a mucha gente, a muchas de las madres, por ejemplo, que me decían: esta es la historia de mi hija, si quieres cuéntala. Pero no quería agarrar el caso de una sola persona. Más bien quería ver cómo podía hilar las cosas para que el relato no perdiera veracidad ni potencia", dijo a Queue.