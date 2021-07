Netflix: En estas producciones hay talento de mujeres mexicanas, ¡tienes que verlas!

No todo es Guillermo del Toro o Alejandro González Iñarritu cuando hablamos de representantes de México en el cine o la televisión. Muchas mujeres trabajan en la industria del entretenimiento.

Esto es una muestra de que poco a poco la diversidad en la industria comienza a hacerse realidad. Cada vez es más frecuente ver a mujeres ser parte de producciones, no solo delante de la cámara, sino detrás de ella.

Por ello, te presentamos a estas directoras, productoras, escritoras y fotógrafas mexicanas han hecho posibles las historias de Netflix, el gran gigante del streaming.

Catalina Aguilar Mastretta

Directora: Ginny & Georgia (EUA)

Los créditos como directora de Catalina incluyen Cindy la Regia –codirigida por Santiago Limón–, la cinta mexicana más taquillera de 2020. También comandó dos capítulos de Historia de un Crimen: La Búsqueda y, para Ginny & Georgia, dirigió los dos últimos episodios de la primera temporada, la cual fue vista por 52 millones de hogares en sus primeros 28 días en Netflix.

Natalia Beristain

Directora : Homemade (Global)

Beristáin ha fungido como directora, productora ejecutiva y asistente de dirección de series locales de Netflix como Historia de un crimen: Colosio, Luis Miguel, la serie (T1) y Monarca (T1). Tiene su propia casa productora, Chamaca Films, que se encargó de producir la película No quiero dormir sola en 2012, por la que recibió el premio a Mejor Largometraje Mexicano en el Festival de Morelia. Además, fue la única mexicana seleccionada para dirigir un corto en Homemade, una colección de cortometrajes creados por cineastas de todo el mundo y confinados durante el brote de COVID-19.

Lynn Fainchtein

Departamento musical: Dark (ALE), Frontera Verde (COL), Coisa mais linda (BRA), The Rain (DIN), Élite (ESP), The Protector (TUR), Tidelands (AUS), Tribus de Europa (ALE)

Lynn Fainchtein es supervisora musical para cine, series y comerciales, de hecho ha trabajado con Alejandro González Iñarritu en todas sus películas y en varios títulos locales de la plataforma. Para los títulos globales de Netflix, supervisó la música y el material de archivo de Roma, de Alfonso Cuarón y ha estado al frente de la musicalización de series internacionales, como las alemanas Dark y Tribus de Europa, la danesa The Rain, la española Élite, la turca The Protector, la australiana Tidelands, la brasileña Coisa mais linda y la miniserie colombiana Frontera Verde.

Carla Hool

Directora de casting: Narcos (EUA), Gentrified (EUA), Sergio (EUA), No One Gets Out Alive (EUA)

Carla Hool, hoy por hoy, es una de las directoras de casting más reconocidas en la industria. Recientemente trabajó en proyectos cinematográficos como Coco, y con Netflix formó parte de la cuarta temporada de la serie Narcos México y la cinta de terror No One Gets Out Alive.

Lindsey Olivares (mexicana-americana)

Diseñadora de personajes principal : La familia Mitchell vs las Máquinas (EUA) Entre los créditos animados de Lindsey Olivares se encuentran Madagascar 3, Los Pingüinos de Madagascar y Trolls.

En el título animado estrenado en Netflix, La familia Mitchell vs las Máquinas, estuvo directamente involucrada en la creación de los personajes, para mostrar cómo una familia normal salva al mundo de robots apocalípticos.

Katina Medina Mora

Título: Emily en París (EUA)

Tras participar en la segunda temporada de Selena, la serie, la cual codirigió al lado de Hiromi Kamata, Katina Medina Mora comandará algunos episodios de la serie estadounidense Emily en París. Previamente también colaboró con Netflix en Historia de un Crimen: Colosio, asimismo participó como asistente de dirección en títulos mexicanos como Oveja Negra, de Beto Hinojosa y en la serie de Canal Once, Soy tu fan.

Karla Castañeda

Arte y diseño de producción: Pinocho (EUA)

Con una ya larga trayectoria en el terreno de la animación, la tapatía realizó Jacinta, en 2007, un corto animado preseleccionado para contender por el Óscar en 2009, y que en México obtuvo el Ariel como Mejor Cortometraje de Animación. En 2013 repitió la victoria en los premios mexicanos con el corto La noria. Su talento la llevó a formar parte de Pinocho, la animación musical que conduce Guillermo del Toro para Netflix.