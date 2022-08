“House of the Dragon” y “The Lord of the Rings: The Rings of Power", una batalla épica por el streaming

El auge de las plataformas digitales exige también mayor calidad en el contenido y ahí es donde la verdadera batalla por ofrecer contenido original comienza. Esto lo tienen claro las empresas de HBO y Amazon Prime Video, quienes apuestan en estos últimos meses del año a dos producciones de corte medieval fantástico que buscan el mejor rating: “House of the Dragon” y “The Lord of the Rings: The Rings of Power”.

La primera tiene el antecedente exitoso de “Game of Thrones”, una serie que rompió récords durante sus ocho temporadas; el estreno de la nueva entrega siguió sus pasos. La emisión del episodio piloto superó a “GOT” al llegar a 9,986 millones de espectadores en plataformas lineales en Estados Unidos, convirtiéndola en el estreno más grande en la historia de la cadena y en todo el mundo por su transmisión en HBO Max.

De acuerdo a Samba TV, una empresa de análisis de transmisión y televisión de terceros, el programa de HBO generó el mayor estreno de audiencia, ya que 2,6 millones de hogares estadounidenses sintonizaron el estreno durante sus seis horas iniciales, más del doble de lo que generó en el mismo tiempo la temporada 4 de “Stranger Things”.

Sin embargo, este rating se explica por la sólida base de fans de “Game of Thrones” que quería conocer más de la historia de George RR Martin, por lo que el verdadero reto será que estos números se mantengan en las siguientes semanas.

Aquí es donde juega un papel importante la llegada de “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, la producción más ambiciosa de Prime Video, quién ganó los derechos al pagar más de 250 millones de dólares, una historia que sale del mundo creado por J.R.R. Tolkien, que continúa siendo una de las más populares del género fantástico, y que también cuenta con una gran base por el material que llevó Peter Jackson a la pantalla grande, “El señor de los anillos” y “El Hobbit”.

Aunque han pasado 20 del primer estreno y 10 del segundo, el público también está ansioso por conocer más de la obra y los productores lo saben, por eso asignaron mil millones de dólares para hacer cinco temporadas. Su primer episodio se estrena el viernes 2 de septiembre y las primeras críticas han sido positivas, destacando el trabajo del elenco y los efectos especiales.

Antes de que termine el año se sabrá qué fue más fuerte, si el mundo de los enanos, gigantes y elfos creado para llegar al público de todas las edades, o el de la Casa Targaryen y sus dragones, con escenas más violentas y fuertes que en “GOT”.

Game of Thrones tuvo una audiencia de 2,22 millones para su episodio piloto en 2011.

El actor Matt Smith, de la producción de HBO, señaló que el éxito de este tipo de historias es por los conflictos familiares con los que se identifica la audiencia.

Mientras que la actriz Sophia Nomvete, de la otra producción, cree que es por los valores que muestra.

Netflix era otra de las empresas que disputaba con Prime Video los derechos de la obra de Tolkien.

250 mdd pagó Amazon por los derechos.

200 mdd costó hacer los 10 episodios de la serie de HBO.

PAL