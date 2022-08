Nos movimos a un universo diferente sin darnos cuenta, asegura un nueva teoría conspirativa

La fantasía del multiverso siempre ha llamado la atención de muchísimas personas y más en la actualidad, que hay diversas películas y series del tema, pero ahora se ha vuelto un tema un poco más “serio”, pues ciertos grupos han volteado a ver la teoría de los muchos mundos propuesta por primera vez por el físico cuántico Hugh Everett, con la cual han alimentado la teoría conspiranoica de que nos “cambiaron de universo” y no nos dimos cuenta.

Ahora los teóricos de la conspiración dicen que no sólo hay múltiples universos, sino que todos nosotros hemos sido empujados a uno nuevo por los nuevos experimentos que se están llevando a cabo en el Gran Colisionador de Hadrones en Suiza. El usuario de redes Kami2K, uno de los más famosos entre los creyentes, escribió en Twitter: "He investigado esto. En 2012 hicieron un nivel de voltaje récord que causó estos efectos Mandela, sea cual sea el portal que están abriendo, no deberían".

El efecto Mandela es una teoría según la cual algunas personas recuerdan hechos y acontecimientos que ya han cambiado. Lleva el nombre del luchador por la libertad sudafricano Nelson Mandela, que algunas personas parecen creer que murió en la década de 1980, a pesar de las abundantes pruebas de que fue presidente de Sudáfrica de 1994 a 1999 y vivió hasta 2013.

Algunos aseguran que estas hipótesis están fundamentadas en la ignorancia. Foto: Especial.

¿Estamos en un universo diferente?

La idea no es del todo nueva. Ya en 2020, el usuario de Twitter Chris Vinnicombe argumentó: "Los acontecimientos recientes no han hecho nada para sacudir mi creencia de que un terrible error en el CERN en 2016 nos trasladó a una línea de tiempo paralela".

Una subteoría sostiene que los científicos no nos hicieron rebotar en un nuevo universo a propósito, sino que todo fue de manera accidental, según recogió el diario The New York Times.

Sin embargo, muchos ha aclarado que esas teorías están fundamentadas en la ignorancia, porque lo que en realidad hacen en CERN, que es uno de los centros de investigación científica más grandes del mundo, los investigadores se centra en la física fundamental, tratando de descubrir de qué está hecho el universo y cómo funciona.

