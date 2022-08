Fernanda y Paulina Cervantes te revelan cuál es el camino para llegar a tu mejor versión

Las empresarias y Health & Fitness Coach, Paulina y Fernanda Cervantes, nos hablan sobre cómo tener una vida en balance de una forma saludable y, sobre todo, sostenible.

Su pasión por el ejercicio no fue desde siempre, pues nos confesaron que fue un gusto adquirido con el tiempo. “Nació a raíz de que tuve tiempo para hacerlo y lo pude probar, porque antes para mí era como una pérdida de tiempo. No lo entendíamos ni Pau ni yo como algo que te nutre, no sólo físicamente sino en todos los aspectos”, comentó Fer. A lo que Pau añadió: “Inició viviendo en EU, cuando nos fuimos a vivir juntas, vimos que la gente lo hacía con mucho amor y dedicación. Nos empezó a gustar cada vez más y más”.

Más tarde, incluso pondrían su propio espacio para hacer ejercicio, creando así Beatness, un lugar muy divertido y diferente para entrenar. Sobre la idea de emprender Pau nos cuenta que nace de cuando vivieron en Nueva York, “conocimos estudios deportivos, nos enamoramos de uno y decidimos traerlo a México”.

Sobre su mayor reto dentro del mundo del fitness, Fer nos habló sobre la parte física y emocional de siempre buscar una mejor versión de ti mismo, “en lo personal ha sido lograr estar satisfecho con el cuerpo que tienes, y esto sí lo digo completamente sobre el exterior, es complicado porque los humanos somos muy ambiciosos, entonces llegó un punto en mi vida en que me prometí amarme en la versión que era, porque la versión que soy hoy es la mejor que puedo ser ahorita”.

MOTIVACIÓN Y DISCIPLINA

Sin duda, de lo más complicado es mantener un hábito saludable, ambas coinciden que la mejor forma de hacerlo es el compromiso con ellas mismas, “amarme y hacer cosas que me hagan sentir mejor, buscar cuál es ese camino que a ti te ayuda a sentirte satisfecho con quien eres y con la versión que eres”, añadió Fer.

Sobre sus mejores consejos para lograr mantener una vida en balance, Fer nos confesó: “Suena muy trillado, pero es hacerlo desde el amor, desde un compromiso contigo mismo, de amarte y hacerlo por ti. Lo que ya al final llega es verte al espejo y decir, ‘me gusta lo que veo’, creo que todo el trabajo interno, mental y emocional es súper importante, todo lo demás es simplemente el reflejo de lo que vienes trabajando. Además de tener muy claro desde dónde viene el propósito, eso es lo que te va a motivar a mantenerte en disciplina, constancia y perseverancia todos los días”.

MITOS A VENCER

El mundo del ejercicio y la alimentación saludable está lleno de mitos. Les preguntamos a Pau y Fer cuáles son los principales errores o creencias. “Definitivamente pensaría que número uno, es el miedo que le tiene la gente a los carbohidratos, eso es algo que yo alucino, porque me da mucho coraje que no conozcan realmente lo benéficos que son y la importancia tan grande que tienen no sólo en el bienestar general, sino también para lograr objetivos como marcar, tonificar y hasta para bajar de peso. Creo que falta una consciencia de los macronutrientes en nuestro país. Y dos, la gente asocia el cardio con un castigo, cosa que definitivamente no lo es, por ejemplo, si me volé la barda comiendo, me voy a matar en el cardio, ese definitivamente no es el camino; el ejercicio funcional, las pesas, son esenciales y básicas”, aseguró Fer: y a lo que Pau añadió, “que si haces pesas, te vas a poner enorme, son graves errores”.

Otro de los grandes desaciertos a la hora de empezar con una rutina de ejercicio o alimentación, nos dijo Pau es querer ver cambios rápidamente, “esto lleva tiempo y mucha constancia”. Asimismo, Fer añadió, “la falta de orden y estructura. La gente se presenta en el gimnasio y lo que les vaya saliendo lo van haciendo, no enfocan el trabajo en un grupo muscular. Otro error muy grande es descansar, el músculo crece en descanso”.

Sobre las dietas nos recalcaron que es importante no matarte de hambre, pero sí la disciplina y conocer qué es lo que estás comiendo y en qué cantidades, “saber qué comer, cuándo comer, qué combinar", aseguró Fer. Y para mantener una alimentación saludable Pau nos dijo, “intentó tener un balance, comer saludable la mayor parte del tiempo, pero si tengo un antojo, me lo doy”. A lo que Fer nos contestó, “teniendo una relación sana con la comida. Para mí es insostenible hacer una dieta que no puedo hacer fuera de mi casa. Entender que cuando tienes una buena relación todo fluye y no te sometes a estreses metabólicos, que luego te estancas y es terrible. Las tallas son sólo un número y por comer mal un día no vas a subir”.

LOS FAVORITOS DE FER:

Cena saludable:

l “Para mí todo es saludable. No se vale comer y arrepentirte. Tienes que permitirte disfrutar, porque vida sólo hay una y tallas hay muchas”.

Cheat meal:

l “Para mí ya no existe como tal, se cómo balancear para no salirme de mis metas”.

Ejercicio preferido:

l “Indoor cycling me fascina, doy clases y soy muy feliz. Correr, y en cuanto a funcional me fascinan las pesas y pilates”.

Frase que te motiva:

l “El mejor día para empezar es hoy. Mañana tendrás un día de objetivos alcanzados y no de pretextos acumulados".

“Primero, confiar en ti, saber que puedes llegar a donde quieras llegar, eso es lo más importante. Todo lo que tu mente crea, lo puedes crear”. FER CERVANTES

LOS FAVORITOS DE PAU:

Desayuno saludable:

l “Chilaquiles healthy y huevos con machaca”.

Cheat meal:

l “Pizza. Pero por lo general tengo antojo de algo dulce, como pan francés, o helado con todo tipo de toppings”.

Ejercicio preferido:

l “Mis propias rutinas y entrenamientos”.

Canción que te da energía:

l “Alguna de Danny Ocean”.

Outfit deportivo:

l “Pantalón y top negros, con tenis y calcetines blancos altos. Es como más me gusta entrenar, pero tengo de todo”.

“Intento tener un balance, comer saludable la mayor parte del tiempo, pero si tengo un antojo, me lo doy”. PAU CERVANTES

POR AILEDD MENDUET

FOTOS CORTESÍA

MAAZ