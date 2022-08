Perrita chihuahua "ruletea" junto a taxista, ya hasta aprendió a cobrar | VIDEO

Un tierno video le está dando la vuelta al mundo de las redes sociales. Se trata de un taxista que no tiene dónde dejar y quién le cuide a su pequeña mascota, una perrita de la raza Chihuahua, por lo que se la lleva a “ruletear” y hasta aprendió a cobrar el pasaje.

Teresa Castro Avila, una señora tiktoker que documenta en su cuenta cosas que le pasan el día a día, narra que durante un viaje en taxi en la ciudad de Morelia, en Michoacán, se encontró con el señor David, un taxista de profesión, quien le explicó que no tienen a quién dejarle a su perrita “La Chiqui”, además que no le gusta que pase mucho tiempo sola, por eso decidió subirla al automóvil y llevársela a trabajar. En el asiento del copiloto, “La Chiqui” lleva un pequeño peluche de “Tiger” con el que juega mientras encuentran pasaje. El señor David confesó que no le enseñó a su perrita tomar el dinero, con el tiempo la gente que se subía a su taxi le empezó a dar el dinero y así fue como aprendió a pasar los billetes.

Además de este video que se viralizó en TikTok, la señora Teresa compartió una denuncia de un gato que llevaba varios días atrapado en un poste del tendido eléctrico y otras situaciones que vive con su familia y en la colonia que habita en la ciudad de Morelia.

Para las croquetas de "La Chiqui".

Guardias niegan a perrita Bulldog entrar a tienda "por gorda"

La dueña de una perrita de la raza Bulldog, de nombre “Mamut”, denunció en su cuenta de TikTok que los guardias de seguridad de una tienda Liverpool, en la Ciudad de México, le negaron la entrada a su mascota por considerar que era demasiado grande y gorda.

“‘Mamut’, un lomito de la raza Bulldog, no pudo entrar a una tienda luego de que el policía del lugar se lo impidiera porque “era muy gordo”, escribió en su perfil de Tiktok acompañado de un video donde asegura que la tienda se perdió de un buen cliente.

El video, de 35 segundos, cuenta con más de 4 millones de reproducciones y más de 7 mil comentarios, generó controversia en las personas que defienden a la joven y los que la atacan por querer entrar con su perro a donde sea.