Bella tiktoker asegura ser cazafantamas; recorre EU en búsqueda de eventos paranormales

La influencer Beckie-Ann Galentine viaja por los Estados Unidos para conocer lugares espeluznantes y documentar sus experiencias con sus cientos de miles de seguidores en Instagram y TikTok. Ella ha mencionado que le gusta compartir cosas a las que la gente no está acostumbrada.

Bekcie, de 31 años, desarrolló una fascinación por todas las cosas fantasmales después de crecer en una tienda de antigüedades en el oeste de Pensilvania. Pero explorar lugares supuestamente embrujados y abandonados se convirtió en su carrera a tiempo completo cuando se mudó a Connecticut hace unos años.

Le encanta el misterio. Foto: Especial.

"Nueva Inglaterra realmente abraza lo raro. Dondequiera que iba, incluso las personas con las que trabajé o las personas de pasada decían: ‘Tengo esta historia de fantasmas’ o ‘Tengo esta cosa que me acosa’. Así que realmente nacieron las ganas de explorar durante la pandemia", contó recientemente.

Conoce los lugares con más actividad paranormal de EU

La chica ha explorado numerosos lugares abandonados, incluidos hoteles embrujados, bosques e incluso parques de atracciones, "mi primera experiencia de caza de fantasmas fue cuando con un amigo de mi hermano, caminamos por la carretera hasta un cementerio y teníamos una linterna, una cámara y un teléfono móvil barato. Después de unos 15 minutos nos frustramos, pero antes de irnos vi una esfera brillante”, comentó.

Afirmó que luego de eso su vida cambió y las ganas de querer saber más consumieron todo su tiempo. A pesar de viajar por todas partes para encontrar actividad sobrenatural, Beckie-Ann afirma que una de sus experiencias más aterradoras ocurrió en casa.

“Una sombra entró en mi casa unos años después de mi primera experiencia. Estaba durmiendo y la puerta se abrió, pensé ‘así es como muero’. Luego olí este horrible olor a bolas de naftalina, el peor olor que he olido. Y luego salió de mi puerta y entró en la habitación de mi compañero de cuarto”, detalló.

Beckie-Ann afirmó que entiende que muchas personas no creerán que estas experiencias hayan ocurrido, pero eso no impedirá que continúe con su travesía. "No estoy en el negocio de convencer a los escépticos”, concluyó.

