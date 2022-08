¿Cómo hacer dinero con mi podcast? Consejos para monetizar en México

El podcast es un formato que está en auge. Cada vez es más la oferta de estos contenidos en plataformas de streaming como Spotify y Apple Podcasts, gratuitos y listos para ser descargados en el momento que tú quieras, y se ha convertido en una gran oportunidad para hacer dinero y aquí te explicamos cómo.

Seguramente has escuchado la frase “todo el mundo ya tiene un podcast” en más de una ocasión. Y es que la bondad de este formato le permite a las grandes productoras generar sus propios contenidos en audio, pero también a las personas independientes con ganas de contar algo algo. No se necesitan grandes cantidades de dinero para iniciar con un proyecto, sino una buena idea y las ganas de comenzar.

Si quieres conocer cómo hacer tu podcast desde cero y con poco presupuesto, te dejamos este artículo que podrás tomar como guía para iniciar tu proyecto.

Cómo monetizar un podcast

Una de las bondades de este formato es que llega a ser completamente comercializable y se puede ganar dinero de éste. Sin embargo, requiere de esfuerzo, tiempo y una estrategia de planeación que te ayudará a cumplir con esta meta.

Como te comentábamos al inicio de esta nota, las plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, no pagan directamente a los creadores de contenido por sus podcasts, a menos de que tengas un proyecto sumamente atractivo y que deseen patrocinarlo e impulsarlo.

Pero para el resto de los creadores, la clave está en la monetización y en sumar marcas a los contenidos. Te explicamos: al ser un formato con un índice de fidelización (engagement) alto, los podcasts son un canal de comunicación atractivo para las empresas pues el mensaje será mucho mejor recibido y aceptado, a diferencia de otro tipo de publicidad.

Puedes atraer a las marcas de distintas formas. Primero, a través de tu plataforma de distribución, he aquí la importancia de suscribirte a una que permita la monetización. Éstas fungen como intermediarias entre las marcas y tu podcast, y tendrás la posibilidad de colocar anuncios publicitarios a través de la venta programática en diferentes momentos del audio.

Las marcas llegan a las plataformas y les pagan por colocar sus anuncios en los diversos podcasts que alojan; éstas a su vez, te pagarán por los ingresos generados. Es importante decir que entre mayor volumen de reproducciones y descargas tengas, mayor será el dinero que recibas.

Otra forma de monetización es a través de la venta directa con marcas; aquí deberás tener un buen discurso de ventas, un producto (podcast) atractivo y un alcance significativo. En esta opción, tienes que tocar puertas con empresas afines a tu contenido que se quieran sumar en diferentes acciones. Una buena estrategia es tener redes sociales de tu podcast que también sean interesantes para los patrocinadores.

Aunque esta opción suena complicada, no lo es tanto; no necesitas las millones de reproducciones, solo una audiencia fiel y cautiva que te escuche. En ocasiones, las marcas priorizan audiencias pequeñas y bien segmentadas, más que grandes volúmenes. Si tu podcast es muy popular, las marcas no tardarán en contactarte, pero si estás creciendo, quítate la pena y empieza a tocar puertas.

Entre las acciones que le puedes ofrecer a las marcas en tu podcast están los anuncios, antes, durante y al final de cada episodio; menciones orgánicas por parte de los conductores, posicionamiento del producto si también tienes video, entrevistas y episodios especiales solo para las marcas. Esto sumado a la amplificación y contenido adicional en redes sociales.

El primer paso para hacer dinero con tu podcast es intentarlo, mantén cautiva a tu audiencia sin importar qué tan grande es y empieza a tocar puertas. Los podcasts pueden ser negocios muy rentables, pero necesitas ser proactivo y tocar puertas.