Aerolínea extravió a una menor que viajaba sola; su madre pagó para que estuviera segura en el viaje

Uno de los mayores temores para quienes tienen hijos es que desaparezcan, así lo vivió Monica Gilliam, una mujer que a través de TikTok, compartió la historia de terror que vivió al enterarse que su hija de 12 años estaba perdida.

En la popular red social, Monica explicó que su hija tomaría un vuelo sola desde Miami hasta el aeropuerto de Chattanooga, en Tennessee para visitar a su padre y puntualizó: "Si no están familiarizados con los vuelos para menores no acompañados, ellos tienen que usar un collar que diga que es un menor sin acompañante, el cual tiene toda la información, su tarjeta de abordaje y la información del padre que los recogerá".

De esta forma, Monica explicó que así se puede verificar que la persona que los recoge sea la misma indicada en la tarjeta. Sin embargo, casi una hora después de que su avión aterrizó, la mujer recibió una llamada del gerente de American Airlines en Miami.

"Su hija está perdida, cerramos la terminal. No sabemos dónde está" Monica se mostró sorprendida de que no hayan prestado atención a una menor que viajaba sola, asimismo, agregó que las sobrecargos se despidieron de ella una vez que aterrizaron, la menor al no saber qué hacer, siguió caminando.

La mujer explicó que la aerolínea cuenta con un programa para niños que viajan solos. | FOTO: TikTok @relativelymonica

Cabe destacar, que Gilliam pagó $150 dólares adicionales al precio del boleto, para asegurarse de que su hija fuera debidamente escoltada hacia su padre, una vez que aterrizara el avión, como parte del programa de "menores no acompañados" de la aerolínea.

De acuerdo con Monica, la menor ya había viajado previamente en avión con su mamá, por lo que sabía que hacer luego de aterrizar, pero esta ocasión fue diferente, así que optó por intentar comunicarse con su papá, ya que el vuelo llegó antes de lo esperado a Miami.

La niña tuvo que esperar en el aeropuerto hasta que su papá la encontrara. | FOTO: Pexels

Ya en el aeropuerto, la niña se colocó el letrero que indicaba que es una menor no acompañada y dio vueltas por el lugar: "Básicamente, estaba haciéndole saber saber a la gente en Miami, que es un importante centro de tráfico de personas, que estaba sola y tratando de encontrar su camino” señaló su mamá.

Finalmente, sana y salva, la menor logró encontrar a su papá, sin la ayuda de alguna persona de la aerolínea o del aeropuerto, incluso cuando pasó por los filtros de seguridad. Monica agregó que el objetivo de compartir su historia es que ningún padre o madre tengan que pasar por la misma angustia, en caso de que sus hijos tengan que volar solos.

