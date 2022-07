¡Podría morir! Mujer del Reino Unido sufre una alergia extrema a sus emociones; no puede reír ni llorar

¿Te imaginas no poder reír, llorar o expresar lo que sientes?, pues el caso de esta mujer originaria del Reino Unido le está dando la vuelta al mundo por dicha razón y es que sufre de una alergia extrema a sus emociones y externarlas puede traerle graves problemas de salud, pues según se ha dado a conocer, ha terminado en el hospital más de 500 veces por complicaciones relacionadas a su padecimiento.

De acuerdo con el tabloide británico Mirror, la mujer fue identificada como Natasha Coates, de 27 años, quien todos los días tiene que enfrentarse a síntomas como migrañas, hinchazón y picazón a causa de su alergia a las emociones; sin embargo, otros factores como su propio sudor o los alimentos pueden provocarle otros tipos de alergias que en conjunto podrían arrebatarle la vida, una razón por la que la joven ya planeó su funeral.

Aunque se trata de un trastorno muy raro, los expertos lo conocen muy bien, pues se trata del síndrome de activación de mastocitos (MCAS, por sus siglas en inglés) que provoca en los pacientes reacciones alérgicas extremas y que pueden poner en riesgo la vida de las personas. Sobre este trastorno se sabe que los mastocitos (un tipo de glóbulos blancos) son más sensibles de lo normal, por lo que los cambios fuertes en su cuerpo como el sudor, reír o llorar, pueden provocar una reacción potencialmente mortal.

"Soy alérgica a las emociones fuertes. Cualquier cambio en mi cuerpo, ya sea que esté riendo, llorando, triste o estresada puede provocar una reacción química. Ocurre casi todos los días y me han hospitalizado más de 500 veces. Cuando siento que comienza, me molesto y trato de reprimirlo, de lo contrario, reaccionaré peor, es un círculo vicioso", explicó la mujer al medio.

El comportamiento de los mastocitos en el cuerpo de esta mujer provoca que se liberen muchas sustancias químicas "sin motivo alguno", por lo que ella misma aseguró "soy alérgica a nada y a todo, todo al mismo tiempo". Aunque el diagnóstico lo recibió recientemente, Natasha afirmó que desde pequeña ha tenido complicaciones de salud: "Me enfermaba con frecuencia y tenía reacciones extrañas a diferentes alimentos, pero asumimos que solo era sensible", dijo.

Sin embargo, los síntomas se fueron agravando hasta que su lengua se hinchó, perdió el conocimiento y terminó hospitalizada ocho veces en menos de dos semanas hasta que dos años después finalmente fue diagnosticada con este raro trastorno y actualmente la joven se trata en casa cada uno de los síntomas. "Al principio estaba aterrorizada, pero ahora estoy acostumbrada", agregó.

A pesar que todos sus familiares y amigos están capacitados para ayudarla en caso que un ataque de alergia llegue en cualquier momento y que su casa está capacitada al apretar un botón para llamar a urgencias en caso que algo grave ocurra, la también gimnasta destacó que ya tiene preparado su funeral, pues en cualquier momento la reacción de su cuerpo podría ser letal y sobre todo con una larga lista de factores que detonen la alergia.

"Soy alérgica a los sprays corporales, a los productos de limpieza ya las velas perfumadas. Comer sigue siendo un poco como la ruleta rusa. Un alimento que está bien hoy podría darme una reacción alérgica mañana. Hay muchos alimentos que me llevarán al hospital y otros que, con suerte, no. Debido a las sustancias químicas que se liberan cuando estoy digiriendo los alimentos, a veces no es lo que estoy comiendo sino el proceso de digestión lo que desencadena la anafilaxia, añadió.

Aunque por el momento se atiende en casa cada una de sus alergias y mantiene a un cuidador personal, la mujer reconoce que "esta condición podría matarme" y es por ello que desde hace siete años organizó su propio funeral, "sé que eso no es normal, pero al organizarme, ¡sé que tengo una canción de Beyoncé!", bromeó.

En lo que respecta a la atención médica, explicó que los directivos están al tanto de los tratamientos que quiere o no recibir con la intención que "mi familia no tenga que tomar esas horribles decisiones". Por ahora, lo que la mantiene con vida es la gimnasia, a pesar que alguna lesión o el sudor le pueden detonar una anafilaxia.

"Los únicos que me dicen que deje de hacer gimnasia son los que no me entienden. Me da mucho más de lo que me quita. Las reacciones alérgicas ocurrirán de todos modos, incluso si estoy sentado en casa sin hacer nada, por lo que es mejor que esté afuera viviendo mi vida", dijo.