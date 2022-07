Mhoni Vidente horóscopos de la semana del 4 al 7 de julio; predicciones amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti el horóscopo de la semana del 04 al 07 de julio del 2022. Conoce todo lo que te deparan esta semana los astros en salud, dinero y amor.

Escucha el podcast de Mhoni Vidente

Aries

En verano tu signo necesita reinventarse en todos los sentidos, especialmente en lo físico. Aries es un signo muy vanidoso, por eso te recomiendo una dieta llena de proteínas y tomar mucha agua para que te mantengas en forma. Camina mucho al aire libre para que tengas más contacto con lo divino y te va a servir para mantenerte con buena condición física.

No necesitas de grandes rutinas de ejercicio, tu signo hace que tu cuerpo inmediatamente reciba las beneficios de la dieta y la caminata. Pero tu punto débil es el estómago, por eso es importante comer más verduras y tomar más líquidos.

Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 19. Te compras ropa y renuevas tu look. Cuídate de problemas de infección y de la piel. Liquidas una deuda y eso te hará sentir más tranquilo. Compras un regalo para alguien especial.

Tauro

Para el signo de Tauro lo más importante de una dieta es la constancia y no dejar a la mitad todo lo que comience, por eso es muy necesario comer más verduras y carnes rojas para que tu cuerpo esté en forma. Te recomiendo seguir un régimen de ejercicio con un buen entrenador o un amigo que te ayude a hacer tu rutina al menos tres días a la semana.

Pero no te debes presionar tanto a ti mismo, porque eso es lo que te llega a fastidiar. Es importante que administres mejor tu tiempo para que tu nueva rutina no intervenga en tus actividades de trabajo.

Tu aliciente será que con tu nuevo físico tendrás más suerte para ligar. Te viene un golpe de suerte con los números 09 y 41. Cuidado con los problemas de infección de ojos u oídos. Protégete ante los cambios de clima. Decides empezar un curso de idiomas.

Géminis

Lo más importante para tu signo es quitarte los vicios como el alcohol, el cigarro o drogas para que puedas llevar una dieta y ejercicio adecuado. Tienes una mente muy fuerte, así que solo tienes que proponerte hacer ese cambio necesario en tu vida. También trata de quitarte esos malos hábitos de comida chatarra.

Tu dieta es muy sencilla, deja a un lado las harinas y chocolates. Consume muchas proteínas y toma agua de frutas. Busca una rutina de ejercicio que puedas realizar dos veces a la semana, pero preferentemente en la tarde o noche para que también te sirva para quitarte la tensión del día.

Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 18. Recuerdas mucho un amor del pasado, trata de hablarle y quedar en paz. Cuida tu dinero y trata de gastar solo lo necesario, en este mes te toca hacer muchos pagos.

Cáncer

Eres el signo más cansado del zodiaco y casi no te gusta el ejercicio y las dietas porque eres muy impulsivo para comer. Lo mejor es que tu cuerpo casi nunca se enferma y se mantiene sano constantemente. Tu punto débil es que comes a cualquier hora y no llevas un régimen de alimentación balanceada, lo que te hace subir de peso.

Tu recomendación es tener más fuerza de voluntad y buscarte un aliciente para estimular tus ganas de cambiar. Puedes poner una fotografía tuya en el refrigerador para ir viendo como cambias y seguir adelante hasta cumplir tus objetivos.

Tendrás una invitación para salir de viaje. Compras muebles para tu casa. Firmas un contrato nuevo de trabajo que te va a dejar más ganancias. Terminas una relación amorosa y comienzas otra casi al mismo tiempo. Tus números de la suerte son 05 y 31.

Leo

Leo es el signo más fuerte y constante en su vida. Esas cualidades te ayudarán a poner empeño en los cambios necesarios para adelgazar, verte más joven y lucir la ropa que te pongas. En esta época de tu cumpleaños te va a ayudar mucho a tu autoestima poder lucir como siempre has querido.

Con tu signo no es necesario llevar una dieta rigurosa, porque los Leo son muy sanos para comer. El ejercicio es mejor hacerlo al aire libre y en contacto con la naturaleza para que tengan mejores resultados. Te recomiendo no comprar ropa hasta que ya hayas bajado de peso y la puedas lucir más.

Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 18. Te pagan una deuda. Te busca un amor nuevo para invitarte a salir. Decides cambiarte de casa. Te invitan a salir de viaje con tu familia y te vas a divertir mucho.

Virgo

Tu signo a veces es débil ante los antojos, por eso necesita una dieta constante y variada para que su organismo se mantenga en forma. Tu mejor ejercicio es caminar en compañía de alguien, para que puedas platicar y no se te haga tan pesado.

Recuerda que para tu signo no es malo ayudarte de cirugía estética o aparatos de adelgazamiento para verte bien, es decir, que no importante como llegar si no que estés feliz de los resultados y te mantengas en forma. Tendrás una invitación a un negocio en este fin de semana que te dará más ganancias.

Debes estar al pendiente de tu familia, porque vienen unos días de enfermedad. Será una semana para trámites pendiente. Tus números de la suerte son 07 y 21. Un amor nuevo te estará buscando estos días, así que debes estar atento y no cerrarte a las posibilidades.

Libra

Estás en el momento ideal de sentirte y verte de lo mejor, solo recuerda que lo más importante es la constancia. Te recomiendo que pidas opiniones a los demás y que seas tú quien te des ánimos para seguir un régimen de ejercicio y alimentación más saludable.

Recuerda que somos lo que comemos y tu signo tiende a engordar fácilmente por problemas hormonales, por eso te recomiendo un chequeo médico primero para que puedas tener una dieta más acorde a tu cuerpo. Tu ejercicio ideal es la natación y el baile, eso te ayudará a tener resultados más rápido.

Te invitan a salir de viaje. Recibes un dinero que te debían. Cuidado con los pleitos o enojos, trata de controlar tus impulsos. Ya no le des vueltas al amor y quédate con quien más te quiera, verás que vas a ser muy feliz. Tus números de la suerte son 01 y 55.

Escorpión

Eres el signo más deportista y el que siempre se quiere ver bien para los demás, pero tiene un punto débil que es que cuando se desanima deja por completo su régimen de ejercicio y se hace muy perezoso para volver empezar. Por eso te recomiendo buscarte un buen estímulo para ser constante.

Tienes que encontrar una dieta más saludable y dejar un poco el alcohol y la comida chatarra, porque eso te hace engordar lo que ya habías bajado de peso. Recuerda que lo más importante es tener fuerza de voluntad y metas claras, de otro modo no lo lograrás. Cuídate de las traiciones amorosas.

Recibes una invitación para trabajar en algo relacionado a la radio o televisión. Trata de seguir con tus estudios universitarios. Un amor nuevo se hace presente en estos días. Tendrás un golpe de suerte con los números 23 y 04.

Sagitario

En esta semana te vas a hacer el propósito de cambiar por completo tu forma de pensar y ser más positivo. En lo físico debes mantenerte más saludable en tu alimentación, recuerda que tu signo es el que todos voltean a ver siempre a donde llega.

Pero no solo debes estimularte por la vanidad, sino también por estar mejor de salud y en paz mentalmente. Necesitas tomar mucha agua y dejar los refrescos para que cumplas tus objetivos más rápido. Decides sacar todo lo que no utilizas de tu clóset y renovar tu guardarropa. Te busca un amor del pasado para volver.

Trata de tener en orden todos tus papeles de escuela o trabajo, los vas a necesitar en estos días. Tus números de la suerte son 19 y 25. Alguien inesperado te dará un obsequio. Trata de no guardar rencores con tu familia, es momento en convivir en paz.

Capricornio

Esta semana te va a llegar la propuesta de un trabajo mejor pagado. Tu signo es el más presumido y le gusta que le miren todo el tiempo, es por eso tendrás que seguir dieta y ejercicio para poder ponerte la ropa que quieres para llamar la atención.

Cambia esos malos hábitos de alimentación como comer frituras o tomar mucho alcohol. No te limites, pero tampoco caigas en los excesos y en cuestiones de rutina de ejercicio lo mejor es hacer más pierna. Debes cuidarte de problemas de infección y no exponerte mucho al sol, porque tu punto débil es la piel.

Tendrás un golpe de suerte con los números 29 y 30. Recuerdas mucho un amor que se fue de tu lado, trata de hablarle para quedar en paz. Sabrás de una operación de un familiar, pero todo saldrá de lo mejor. Tramitas la compra de un coche o motocicleta.

Acuario

Tu signo es muy extremo, puedes ser el mejor amigo o el peor enemigo, nunca encuentras el punto medio y eso hace que siempre estés con problemas con familia, amigos y hasta colegas. Trata de cambiarlo para estar en paz.

Eres el más deportista de todos los signos y eso te ayuda a que siempre te vas bien, pero también debes seguir un régimen de alimentación y de ejercicio. Por eso es muy importante que trates de poner orden en tu vida y empezar a sacrificar fiestas para que puedas tener resultados.

Recuerda que tu punto débil es la cintura o exceso de grasa en el abdomen, por eso en cuestión de alimentación debes tratar de hacer una dieta de proteínas. Tendrás un invitación a salir de viaje en este mes de julio. Decides comprometerte con tu pareja. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 15.

Piscis

Esta semana va a ser de suerte para tu signo en todos los sentidos y más en cuestión de pareja. Tu signo es propenso a ser muy desordenado en la alimentación y que le gusten mucho los pasteles, por eso necesitas llevar un régimen de ejercicio más estricto y obligarte a hacer mínimo tres veces a la semana una rutina con la que te sientas bien.

Cuídate mucho de las bacterias o virus para que no tengas problemas de enfermedad. Sales de viaje para visitar a tu familia. Recibes un dinero que no esperabas por parte de un premio en la lotería con los números 13 y 20.

Te busca un amor del pasado para volver, recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad. Te hacen un regalo de última hora que te va a gustar mucho. Cuidado con el seguro de tu coche, trata de pagarlo para que lo tengas en orden todo.