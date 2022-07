Joven graduado rompe en llanto al ver que su familia no asistió a su ceremonia

A través de redes sociales se hizo viral la historia de un joven filipino de nombre llamado Jeric Rivas debido a que terminó llorando desconsoladamente en plena graduación pues resulta que no pudo contener las lágrimas cuando se dio cuenta que ninguno de sus familiares lo acompañó a la ceremonia, por lo que a continuación te contamos todo lo que se sabe acerca de esta triste historia que ha conmovido en internet.

Lo primero que debes saber acerca de esta historia es que ocurrió en 2019, sin embargo, en los últimos días, las fotos del amargo momento volvieron a tomar fuerza en redes sociales y fue debido a ello que este caso volvió a hacer viral.

El joven llamado Jeric Rivas logró culminar con honores la carrera de Criminología y por ello recibiría un reconocimiento especial, sin embargo, al ser llamado al escenario buscó a su familia para compartir con ellos su logro, pero se percató de que ninguno de sus familiares estaba presente en la ceremonia por lo que ya no quiso recibir su medalla y en su lugar rompió en llanto ante todo el auditorio.

La historia de Jeric Rivas conmovió a miles de internautas. Foto: Especial

“Sentí una mezcla de felicidad y tristeza nuevamente. Miré a la derecha, miré a la izquierda, y en la parte de atrás y en el frente, todo lo que vi fueron caras felices que sonríen. Sentí mis lágrimas caer, me senté al lado. Sentí envidia”, explicó el joven en su perfil de Facebook, quien decidió contar su experiencia para agradecerle a sus profesores que al percatarse de la situación hicieron todo lo posible por reconfortarlo y para que subiera a recibir su reconocimiento, no obstante, Jeric Rivas, señaló que siguió sintiéndose triste.

Cabe mencionar que la historia de Jeric Rivas no tuvo un final feliz, ya que en otro momento de su publicación dejó ver que su graduación realmente no fue importante para sus padres, no obstante, el joven les dedicó su logro.

Jeric Rivas sí recibió su reconocimiento, pero señaló que siguió sintiendo tristeza. Foto: Especial

“A mis padres, que aún no podían aceptarme en su vida, si están leyendo esto, este soy yo ahora y espero haberlos enorgullecido”, escribió el joven filipino, quien protagonizó lo que en redes llamaron “la graduación más triste del mundo”.

