¡Por borracho! Papás le cambian la cerradura a su hijo; se brinca la barda y acaba mal

Una fiesta llena de alcohol puede terminar mal si no se toman las medidas correspondientes y este joven lo aprendió de la peor manera al incluso poner en riesgo su vida, pero no a causa de una alta ingesta de alcohol, sino por la peligrosa caída que sufrió al tratar de retar las normas de sus papás. Por supuesto, no desaprovechó el hecho y lo compartió en TikTok, donde en cuestión de minutos se volvió viral.

Aunque no hay mucho "contexto", como nombran los usuarios de TikTok al desarrollo de la historia, detalló a través de un corto video cómo vivió el castigo más extremo de sus papás, quienes se mostraron firmes a dejarlo fuera de casa por borracho y seguirse la fiesta hasta altas horas de la madrugada, según se aprecia en las cámaras de seguridad de la casa.

Y es que cuando el jóven llegó a casa después de ir a tomar, descubrió que sus padres habían cambiado la cerradura de la entrada principal, por lo que no hubo más remedio que brincarse la barda para entrar sano y salvo a casa, aunque la historia fue completamente diferente y terminó en el suelo.

"POV: mis papás me cambian el candado por borracho. Esperen el final", escribió el joven en la publicación que ya acumula 1.2 millones de reproducciones.

En el video se le observa escalando la barda de la casa y manteniendo el equilibro en el tejado; sin embargo, al tratar de estirar las piernas para colocarlas sobre la reja y descender poco a poco, una mala jugada ocasionó que se resbalara y al tratar de tomarse de una estructura en el techo, ésta se desprendió por completo, ocasionando que el joven cayera de una altura de más de dos metros, aproximadamente.

Mientras tanto, los usuarios de TikTok dejaron comentarios de todo tipo, especialmente burlándose por la caída del joven, quien aparentemente no sufrió ninguna lesión o herida significativa.

"Le quisieron enseñar una lección de vida y lo dejaron sin ella, gracias papis", "a mí no me van a dejar afuera", "siempre supe que se iba a caer", "mi amigo intentó lo mismo, pero su casa tenía cerca eléctrica" y "¿si estuviera borracho podría hacer esto?" son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

