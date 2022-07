El Tío Rudy: Rodolfo Tercero, del Baby’O a dar conferencias para jóvenes

Sin duda, Rodolfo Tercero, mejor conocido como Rudy, ha tenido muchas experiencias cuando de fiesta se trata; por muchos años trabajó en la industria de los antros y fue gerente del afamado Baby’O.

En 2015, Rudy inició con un proyecto muy especial, una serie de conferencias llamadas La fiesta del siglo, “nace cuando un amigo que tiene hijos adolescentes me pide que hable con ellos, porque están empezando a salir de fiesta y él como papá les quiere dar algún tip y no le hacen caso. Yo tengo tres hijas, ¿qué les diría a mis hijas con base en las más de cuatro mil fiestas en las que he estado? Y ahí empecé a escribir, y después pensé, ‘les tengo que hablar del alcohol’, y comencé a hacer investigaciones desde un ángulo completamente diferente".

"Escribí todo lo que nos pasa cuando nos ponemos borrachos, y durante un año me di a la tarea de investigar con expertos de cada área las respuestas a mis preguntas”, nos confesó el empresario sobre el inicio. Después de ese año de investigación, se dió cuenta de que no sabía en realidad nada y que mucha gente estaba igual que él, “a nivel mundial no se sabe del alcohol, pero la gente no sabe, que no sabe. Todo el mundo vive con mitos, toman decisiones de la manera más rara porque no saben lo que están haciendo, y eso es lo que mata a tanta gente en el mundo".

"Además, la primera causa de muerte a nivel global, entre los 15 y 49 años, es el alcohol, mata a tres millones de personas al año, pero no por alcohólicos, el problema son los bebedores sociales. Accidentes, broncoaspiración, coma etílico, envenenamiento por alcohol, está duro. Los chavitos que están en universidad y salen a los antros como lo hicimos nosotros siempre, y no son alcohólicos, pero les gusta tomar, con un día que la rieguen se acabó todo el esfuerzo que han hecho en su vida”.

Sobre su principal objetivo al realizar este proyecto, Rudy nos aseguró, “bajar el índice de mortalidad. No es una plática que satanice la fiesta ni el alcohol. Yo lo único que quiero es que tengan consciencia de lo que están haciendo, que si vas a irte a un viaje de generación o con tus amigos, y vas a tomar alcohol, que sepas lo que haces porque no quiero que te mates. En México mueren 22 mil chavos al año por problemas de alcohol. Quiero que si van a un antro sean muy felices, pero que no manejen borrachos, que no se ahoguen con una broncoaspiración, que si a un amigo se le pasaron demasiado las copas, reconozcan que le está dando un coma etílico y le salven la vida. Esa es mi intención, crear conciencia en la gente”.

CONSEJO QUE SALVE VIDAS

Un cambio de conciencia y el conocimiento adecuado puede cambiarlo todo, y Rudy se dio cuenta de esto, y por eso es que quiere llegar a mucha más gente con su mensaje.

Además de las conferencias, creó un canal directo por medio de redes sociales como Instagram y TikTok, “Hay demasiada desinformación, me han tocado videos virales de gente que sube cosas sin saber. En las redes sociales hay que tener cuidado con lo que vemos y por eso si vas a tomar un dato de alguien, investiga un poco más qué hay detrás, no te lo creas a la primera”, nos aconsejó, aunque también ve la parte buena de comunicar a través de estos canales, “por otro lado, también me sirve para la parte positiva, poderle dar estos datos a los chavos y a la gente para que se puedan cuidar, de ‘cuánto tiempo tarda el cuerpo humano en eliminar el alcohol, cómo lo puedes eliminar, que si tomas agua es muy bueno, que el mito de comer sandía en la cruda no es cierto’, lo que llaman contenido de valor que de pronto es difícil encontrar esto”.

Asimismo, Rudy nos confesó lo que más le impactaría, un verdadero cambio de mentalidad. “Siempre en las conferencias le hago cuatro preguntas al público al principio, porque necesito se den cuenta que no saben para poderles bajar el escudo con el que vienen, esa renuencia de ‘¿tú qué me vas a enseñar?’. Hago que saquen su celular, prendan la lámpara y cuando respondan les pido que levanten la mano si están de acuerdo y les tomó una foto. Sin duda, se ilumina todo el teatro o foro de respuestas incorrectas; el día que yo haga esa pregunta y nadie levante la mano, ese día yo voy a decir ya estamos logrando sembrar conciencia. Pero en la medida que yo siga viendo que eso se ilumine, entonces hay mucho trabajo que hacer”.

La labor que realiza Rudy tanto con jóvenes como con papás, lo ha llevado a vivir grandes satisfacciones. “Los chavos de secundaria todos lo días aprenden, están nuevecitos todo lo que les enseñes es para ellos nuevo, pero que un papá se entere después de 40 años que un shot de tequila tiene la misma cantidad de alcohol que una cerveza, la cara de ellos me encanta, su despertar de consciencia. Los chavos de prepa, por ejemplo, que van de mal humor a mi conferencia, porque van a una plática de alcohol que según ellos es una cosa aburrida, y cuando salen y me dicen ‘oye, no manches muchas gracias, nadie me había dicho esto, y sí lo necesito para este fin de semana y para toda mi vida, gracias, de verdad me salvaste la vida’; eso es a mí lo que me fascina”.

“UN DÍA DE FIESTA NO TIENE PORQUE SER EL PEOR DE TU VIDA”

Rudy ha descubierto muchos factores que se pueden controlar o de los cuales podemos tomar conciencia para realmente disfrutar el momento. “Siento que lo que más he aprendido en estos años es que realmente no saben lo que están haciendo, he visto accidentes, gente morir en la fiesta, me he enterado de muchísimas cosas, de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual… cuando en realidad se supone que debería ser un día de fiesta, lo estás gozando, y se convierte en el peor día de tu vida. Pero, como la gente no entiende lo que está haciendo, beben de una manera desmedida y sin información, entonces terminan con su vida, su matrimonio, o su trabajo. El alcohol no es malo, lo malo es lo que hacemos cuando tomamos de más”, añadió.

Sin duda, las nuevas generaciones van cambiando y tienen una visión distinta, en la actualidad gracias a la tecnología es habitual tener todo al momento. “Están acostumbrados a las recompensas inmediatas, no es que estén bien o mal, no los estoy juzgando, es lo que les tocó vivir. Entonces los chavos dicen, ‘por qué me tengo que aguantar dos horas para sentirme borracho cuando me puedo empinar una botella y estarlo en cinco minutos’. Y el exceso de alcohol ellos creen que los va a hacer sentirse bien y no, el cerebro no opera de esa manera, no aguanta demasiada cantidad de alcohol en poco tiempo, porque entra en corto circuito. Ahí es donde viene el problema, el exceso”, finalizó.

FACTOR EXTERNO

Hay una serie de factores a los que están expuestos los jóvenes que no se pueden controlar, sin embargo, Rudy nos aconsejó algunos aprendizajes para crear consciencia.

· "Lo que les digo a los papás es que no vamos a poder quitar los tragos adulterados, mejor enséñale cómo reconocer una bebida así para que luego, luego se de cuenta".

· "No vamos a poder quitar a todos los antros que dejan entrar a menores de edad, mejor enséñale a tus hijos el por qué no deben ir y tomar si son aún menores".

· "No vamos a quitar a los meseros que te quieren servir una cuba hasta arriba con tal de vender más, mejor vamos a enseñarles a ellos cómo les tienen que servir".

“A nivel mundial no se sabe del alcohol. Todo el mundo vive con mitos”.

1.2 millones. Son los seguidores que tiene Rudy en TikTok.

Conferencias. Han impactado a casi un millón de personas en México, EU y Panamá.

POR AILEDD MENDUET

Fotos: Daniel Ojeda y cortesía

