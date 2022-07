Surgen nuevos VIDEOS que evidenciarían racismo en el Parque de Plaza Sésamo; "Rosita" habría discriminado a más niños afroamericanos

Recientemente, uno de los personajes del Parque de Sésamo ubicado en Filadelfia fue acusado de racismo durante un desfile, puesto que ignoró a dos niñas supuestamente por su color de piel. El caso se volvió viral en redes sociales y generó debate; ahora han surgido más clips donde la misma botarga decide no hacer caso a más menores afrodescendientes.

Hace un par de días, por medio de Instagram la madre de un par de niñas publicó un video en el que se observa cómo “Rosita” no hace caso a las infantes que querías tocarla, ”esto me tenía enojada. Estábamos saliendo del Parque de Sésamo y las niñas querían detenerse a ver a los personajes. ¡ESTA PERSONA REPUGNANTE les dijo descaradamente a nuestros hijos NO y luego procedió a abrazar a la niña blanca a nuestro lado!”, escribió en la descripción.

Surgen más acusaciones

Más familias amenazan con demandar a un parque temático Plaza Sésamo después de que surgieran vídeos que muestran al personaje “Rosita” despreciar a los niños negros. En un principio, el establecimiento llamó el asunto como un “malentendido” porque presuntamente el empleado no vio a las menores.

Pero un nuevo vídeo muestra a “Rosita” desdeñamdo a un niño afroamericano que salió corriendo a su encuentro durante un desfile; otro muestra a una joven negra que extiende la mano y saluda a Rosita, solo para que el personaje la ignore y abrace a un niño blanco de pie a su lado. Incluso hay un clip donde otro miembro de su staff empuja a una mejor hasta tirarla al suelo.

El parque temático fue criticado en redes sociales y al poco tiempo emitió otra declaración, disculpándose con la familia y comprometiéndose a comenzar a "entrenar" a su personal para evitar nuevos incidentes.

"Nos disculpamos sinceramente con la familia por su experiencia en nuestro parque el sábado; sabemos que no está bien. Estamos tomando medidas para hacerlo mejor. Llevaremos a cabo capacitación para nuestros empleados para que entiendan, reconozcan y ofrezcan mejor una experiencia inclusiva, equitativa y entretenida a nuestros huéspedes”, comentaron.

También refirieron que habían reembolsado los costos y ofrecido una visita de regreso para reunirse con los personajes. "Ningún niño debería salir de nuestro parque sintiéndose decepcionado o ignorado. Eso es lo contrario de lo que nuestro parque pretende inspirar en los niños. Queremos que todos los niños que vengan al parque tengan una experiencia positiva y memorable", agregaron.

Sesame Workshop, la organización sin ánimo de lucro detrás de Barrio Sésamo y socio con licencia de Plaza Sésamo, también comentó el incidente y lo calificó de "inaceptable".

SIGUE LEYENDO...

Padre hace pasar un "oso" a su hija; detiene al mesero para decirle que le parece "lindo" | VIDEO

Mamá mete bolsa de arroz a restaurante para acompañar su comida y se vuelve viral en TikTok | VIDEO