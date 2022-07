Apocalipsis causará temperaturas mayores a 50 grados, será imposible cultivar alimentos para la humanidad

En las últimas semanas en casi todas las regiones de España, viven bajo una ola de calor con temperaturas impactantes, las cuales han llegado hasta los 50 grados. Sin embargo, las temperaturas en el suelo son aún peor, pues de acuerdo con el satélite Sentinel-3, de la Agencia Espacial Europea (ESA), en varias zonas del país, se han llegado a alcanzar hasta 60 grados.

Estas altas temperaturas no son ajenas a nuestro país, donde durante verano algunas regiones del país alcanzan hasta los 50 grados, como lo son poblaciones como Ciudad Valles en San Luis Potosí o Ciudad Madero, Tamaulipas.

Pero más allá de tener que tomar en cuenta algunas consideraciones como lo son mantenerse hidratados o evitar sacar a pasear a nuestros perros en horas de fuerte calor, cabe la posibilidad de hacerse la pregunta ¿son peligrosas las altas temperaturas para la agricultura? Actualmente, la respuesta a esta cuestión es estudiada por un gran número de expertos en ecología, agricultura y economía.

Altas temperaturas en México. Foto: Especial.

La agricultura no puede sobrevivir a temperaturas del suelo mayores a los 50 grados

La vida como la conocemos puede verse muy afectada, pues actualmente la civilización no puede sobrevivir mucho tiempo sin la agricultura moderna, misma que depende de la temperatura del suelo no sea mayor a los 50 grados, pues el suelo está demasiado caliente, no se puede dar la germinación y con esto el desarrollo de la planta será el idóneo.

Debemos tomar en cuenta que la temperatura del suelo no es un valor universal y la germinación de una planta también depende de una serie de características, como lo son el color, la pendiente, la cubierta vegetal, la compactación, la humedad y la luz solar disponible.

Actualmente la importancia de la temperatura del suelo es objeto de estudios en muchos campos científicos, como lo son la biología, física, química, ecología, agricultura y economía.

Hablando de estas dos últimas materias de estudio, las altas temperaturas son alarmantes para su desarrollo, pues si las condiciones del suelo no son las adecuadas, la agricultura no se puede desarrollar y con esto se dejarían de producir alimentos tanto para el ser humano y la ganadería, por lo tanto se daría un efecto dominó en la alimentación y el consumo, afectando así a la economía mundial, por eso se dice que la próxima guerra en el planeta será por el alimento y agua y no tanto por poderio,

Por último, existe una influencia de la temperatura del suelo en las plantas, pues hay que recordar que el calor induce el desarrollo de la vegetación en cuanto a la absorción de agua y nutrientes y el crecimiento general de la planta.

Sin embargo, las bajas y altas temperaturas, inhiben la captación de agua debido a su menor viscosidad y ralentizan el proceso de fotosíntesis.

