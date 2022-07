Meseras de Hooters bailan desde la cocina y roban toda la atención en TikTok | VIDEO

Un grupo de meseras de Hooters se volvió viral en TikTok, pues utilizaron la popularidad y facilidad de recibir miles de vistas de la plataforma para mostrar sus mejores pasos de baile al ritmo de reguetón, mismos que terminaron con un "perreo" con el que conquistaron el Internet y recibieron cientos de elogios.

A través de TikTok, la usuaria identificada como "Faviola" compartió el video que ya acumula miles de vistas, en el que junto a otras dos meseras comenzaron a bailar la canción "Castigo" mientras presumían sus uniformes de Hooters, mismos que se caracterizan por ser de minishorts y camisa de tirantes en color negro y entallados al cuerpo.

En la grabación se observa a una de las meseras de cabello negro iniciar con el baile con un contoneo de caderas que también acompañó con movimiento de brazos y manos para describir cada parte de la canción. Posteriormente se aleja de la cámara y deja que sus otras dos compañeras se roben el protagonismo al iniciar con un "perreo" en medio de la cocina; sin embargo, los nervios y risas las hicieron alejarse de la cámara.

"Yo sí estaba en el papel", escribió la joven que compartió el video, pues mientras las otras dos chicas continúan con risas nerviosas, ella regresó al centro de la cámara para continuar con su baile y tras unos segundos, la mesera de cabello rubio se puso de espaldas para "perrearle" y sacarla de la escena.

La publicación se llenó de comentarios como "qué bien bailan", "muy guapa" y "ya no tengo la facilidad para esos movimientos", asimismo recibieron miles de me gustas con los que paralizaron la red. Por supuesto, este no es el único baile que las guapas meseras tienen en TikTok, pues en otros videos se les observa divertirse mientras realizan los retos de la plataforma con movimientos de cadera.

Por otro lado, en el perfil de la joven que compartió el video, se encuentran "transformaciones" de sus looks más casuales a su icónico uniforme como mesera de Hooters e incluso patinando en el restaurante con sus compañeras, además de karaokes en los que se caracteriza según la ocasión.

