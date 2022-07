Obrera que triunfa como modelo de OnlyFans responde a sus "haters": "Todos merecemos respeto"

Alejandra Quiroz es una mujer que además de trabajar como obrera en alguna construcción, tiene su página en la plataforma para adultos OnlyFans. Alejandra es una persona activa en las redes sociales y aprovecha las multiplataformas tanto para promocionar su contenido, como para encarar el “hate” que varios internautas le han mostrado.

Alejandra se autodenomina como una modelo fitness y en cada oportunidad captura su belleza ya sea a través de fotos en Twitter, Instagram o videos en TikTok donde hace felices al séquito de seguidores que mantiene, además de los suscritos a su canal de OnlyFans.

Alejandra en la construcción. Foto: TikTok

A Alejandra se le puede ver desde casa, en el gimnasio, en alguna playa o incluso desde algunas obras de construcción donde asegura labora, tal como lo puso de ejemplo en una tiktok donde se le ve manipular un demoledor de concreto y explica cómo debe ser utilizado.

Alejandra responde a sus “haters”

En uno de sus tiktoks, Alejandra Quiroz rompió el silencio sobre sus “haters” que le han hecho comentarios negativos e incluso ofensas al mostrar su cuerpo en dichas redes sociales. “Hola a todos, muy buenas tardes chicos. Espero se encuentren bien todos”, es como la curvilínea mujer comienza el clip.

A Alejandra se le ve trabajar en obras. Foto: TikTok

La influencer siguió con su discurso: “El día de hoy vengo a decirles algo que ya lo he hablado. Me he podido dar cuenta que hay muchísimas personas que tratan de ser ofensivas conmigo. Yo creo que en esto que yo hago de hacer videos para ustedes, no le hago daño absolutamente a nadie”.

“Nunca he ofendido ni nada por el estilo, pero siempre hay gente que trata de hacer eso conmigo, yo creo si a alguien no le gusta el contenido de una persona, simplemente desliza y sigue con lo suyo; pero siempre hay personas que se quedan y hacen comentarios ofensivos.

Alejandra es una celebridad en OnlyFans. Foto: TikTok

He evitado últimamente responder a los comentarios, porque siempre salta alguien diciendo “x” cosas que no me parecen. He respondido a un par que sí me han sacado de mis casillas.

Creo que todos merecemos respeto. Yo no ofendo ni le hago daño a nadie, espero que la gente sea recíproca conmigo. Que no se metan conmigo, con lo que hago porque hay muchísimas personas cuestionando sobre cómo visto. (No) Les debería importar qué es lo que hago con mi tiempo y mis cosas”, señaló Alejandra.

Alejandra es activa en sus redes. Foto: TikTok

En los comentarios del video, la gente se solidarizó con la triunfadora en OnlyFans con mensajes como:

“Tranquila preciosa hay gente envidiosa no le pares bola sigue adelante con la cabeza en alto saludos”.

no le pares bola con la cabeza en alto saludos”. “Corazón, no hagas caso a esa gente. Di lo que quieras, haz lo que quieras, vístete como quieras , que somos muchos quienes te queremos como eres ”.

, que somos muchos quienes ”. “Totalmente de acuerdo contigo, no le haces daño a nadie. Simplemente no hagas caso, no merecen tu atención. Punto. Pa lante. Éxitos”.

Al momento, el clip contabiliza más de 13 mil reproducciones. Alejandra cuenta en su fanbase tan solo en TikTok con casi un millón de seguidores, mientras en Twitter contabiliza casi 119 mil followers y tiene casi 5 millones de seguidores en Facebook. Se desconoce de qué país de sudamérica es.

