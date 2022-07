Julio Iglesias roba los MEMES con la llegada del séptimo mes de este 2022; aquí los mejores

Como cada año, el inicio del mes de julio vino acompañado de una serie de memes del cantante español Julio Iglesias. Algunos son alusivos a la inflación que se vive en todo el mundo, otros sobre las condiciones socio políticas, pero unos cuantos más sólo son puro humor.

Foto: Captura.

El británico Brian May, quien es el guitarrista de Queen, "padece" de algo similar, ya que cada vez que es mayo, en todos los países que se habla inglés le aluden con divertidas burlas.

Foto: Captura.

Los memes de Julio Iglesias

Sin embargo, cada año se le recuerda y no por su trayectoria, sino porque su nombre se presta para hacer memes graciosos de la entrada del séptimo mes del año. Julio tiene 78 años y ha expresado que no es un usuario activo de las redes sociales, pero sabe bien lo que ocurre.

Foto: Captura.

“De vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa. Son simpáticos y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”, dijo en una entrevista hace varios años. Esto parece que fue una clase de permiso por su parte para que los internautas hagan más memes, pues no fallan y al parecer no lo harán pronto.

Foto: Captura.

Julio José Iglesias de la Cueva, más conocido como Julio Iglesias, es un cantante, compositor, músico, productor, ex futbolista, abogado y empresario español nacionalizado estadounidense.?? Es el artista de habla hispana más exitoso de la historia, ya que ha vendido más de 300 millones de discos; en 1993 entró a la lista de los Récord Guinness por impresionante cifra.

SIGUE LEYENDO...

Día del Ingeniero: Los mejores MEMES para celebrarlo este 1 de julio

¿Quién es Khaby Lame? El TikToker más famoso del mundo y que se ha declarado fan de Grupo Firme; así logró su fortuna