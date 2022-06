Empresa cobra multas de 5 mil pesos a empleados que renuncien y joven los exhibe en TikTok; VIDEO se viraliza

En un entorno laboral cada vez más complicado y en el que cada día miles de jóvenes buscan encontrar un empleo, las ofertas no siempre son lo que esperaban; ese fue el caso de una TikToker que asistió a una entrevista de trabajo en la cual descubrió que la empresa sancionaba con una multa de 5 mil pesos a cualquier empleado que renunciara antes de cumplir los 3 meses en el trabajo.

Su indignación fue tal que decidió compartir su experiencia en redes sociales, con el objetivo de exhibir este tipo de prácticas, cada vez más comunes en el mercado laboral, y de esta manera enviar un mensaje a más jóvenes que como ella tienen que enfrentar estas circunstancias a la hora de buscar un empleo.

La joven de 23 años compartió de manera anónima su historia con el tiktoker Ricardo Solís, mejor conocido como @ruckysolis, quien es popular en las redes por compartir las injusticias y malos tratos que viven algunos empleados en sus trabajos. A él le envió una serie de textos en donde le explicaba que al buscar un mejor empleo fue a dar con una empresa ubicada en León, Guanajuato, la cual impone multas a sus trabajadores por diferentes motivos, mismas que van desde los 400 pesos y hasta los 5 mil pesos.

Historia de la TikToker rompe las redes y se vuelve viral

La TikToker protagonista de la historia es una joven de 23 años de edad y de profesión contadora, narró que había tenido que dejar su anterior trabajo debido a que no la tenían dada de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que decidió comenzar a buscar un nuevo empleo y tras 15 días de búsqueda llegó a una empresa en donde creyó que había encontrado su trabajo ideal, sin embargo desde el primer día se dio cuenta que no era así.

"El día viernes creí que había encontrado mi trabajo ideal. Es una empresa de papel muy conocida en León, Guanajuato, todo muy bien en la entrevista, yo hice énfasis en que buscaba una empresa que me otorgara prestaciones de ley y me dijeron que no había problema, total me aceptaron y el día de ayer fue mi primer día", se lee en uno de los mensajes que la joven compartió con Ricardo Solís.

No obstante, a la hora de firmar su contrato y leer las cláusulas del mismo se percató que no tenía nada que ver con lo que le habían platicado previamente en la entrevista: "Empiezo a ver las cláusulas del contrato: Multa por contestar mal de 400 pesos, multa en caso de que renuncies antes de los 3 meses de 5 mil pesos, multa por llegar 5 minutos tarde de 400 pesos (por cada ocasión), se da de alta ante el IMSS con el salario mínimo", relató la TikToker.

Ante esto, la joven optó por hablar con el contador y a la encargada de Recursos Humanos para comentarles que en esas circunstancias no aceptaría el trabajo y una vez que lo hizo le respondieron que: "el dinero no era lo más importante, pues con ellos iba a aprender mucho". Fue entonces cuando les comentó que seguramente la multa por renunciar era porque nadie los toleraba más allá de 3 meses.

Una vez que se dio a conocer la historia de la joven, ésta se viralizó en TikTok en donde los usuarios reaccionaron con diversos comentarios, hubo quienes incluso le pidieron que diera a conocer el nombre de la empresa para así evitar que otros más perdieran el tiempo; mientras que otros bromearon al comentar que quizá hasta la habrían multado por leer el contrato y negarse aceptar el trabajo en esas condiciones. Para ver el video da click en este enlace.

