TikTok: Nuevo filtro con tatuajes de Christian Nodal se vuelve viral; así lo puedes activar

Christian Nodal no ha dejado de ser tendencia en redes sociales desde hace un par de semanas y día tras día una nueva noticia en torno al famoso cantante se vuelve a viralizar; tal como ocurrió tras su nuevo y radical cambio de look, con el cual dejó sin palabras a los internautas, ya que no solo incluía un nuevo color de pelo, también un nuevo tatuaje que desató la polémica.

Las críticas le llovieron al nativo de Caborca, Sonora, ya que en internet aseguraban que se estaba "destruyendo" el rostro con tantos tatuajes, mientras que otros usuarios aseguraban que al parecer la ruptura de la relación que mantenía con Belinda le había "pegado muy duro".

En medio de esta escalada de reacciones y duras críticas, las cuales incluyeron al cantante de reguetón J Balvin, destacó la que Poncho de Nigris realizó para mofarse del nuevo aspecto de Nodal. De Nigris dio la noticia al burlarse de los tatuajes del cantante de regional mexicano al utilizar el filtro de Christian Nodal.

Así puedes activar el filtro de Christian Nodal en TikTok

Fue la semana pasada cuando el influencer compartió en TikTok un video en donde utilizó un filtro de tatuajes con el que se comparó con Christian Nodal, ya que su rostro apareció cubierto de frases y símbolos: "No mam**, con estos filtros no sé si acabo de salir de Santa Martha Acatitla, penal de máxima seguridad, o me dejó Belinda", se escucha decir a De Nigris en el video, la cual se volvió viral en redes.

Christian Nodal encendió la polémica al dar a conocer su nuevo look. FOTOO: Especial

Una vez que se difundieron las fotografías del nuevo look de Christian Nodal, en donde resaltaba su cabello pintado de amarillo y un nuevo tatuaje que le atravesaba todo el rostro, en redes sociales se creó un filtro para que sus fans, o quienes lo deseen, puedan utilizarlo a la hora de grabar fotos o videos y, como era de esperarse, ya se convirtió en un éxito.

Ha sido en TikTok en donde los internautas comenzaron a utilizar este filtro, con el cual pueden cambiar el color de cabello y ponerse los tatuajes que deseen sobre el rostro. El filtro ya se ha popularizado tanto que incluso diversos influencers ya han compartido contenido utilizándolo.

Por lo que para aquellos que aún no sabe como activarlo, enseguida compartimos la manera en la que pueden comenzar a usarlo tanto en TikTok como en Instagram: solo basta con buscar, con el botón de Búsqueda, el filtro denominado "filtro Nodal". Una vez localizado los usuarios podrán tomar fotos frontales o crear sus propias historias con la apariencia del cantante.

