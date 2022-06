Celia Lora: Esto es lo que opina la playmate de los tatuajes de Christian Nodal | VIDEO

Celia Lora es una de las mujeres más polémicas dentro del mundo de los influencers y de igual manera, una de las figuras con varios tatuajes por lo que no fue extraño que la prensa rosa se acercara a ella para preguntarle su opinión sobre los diseños que tiene el cantante Christian Nodal.

La modelo fue interceptada por los reporteros a quienes les adelantó que están por salir sus nuevos videos eróticos para Playboy, mismos a los que catalogó como los "más fuertes" que ha hecho en su vida. En este caso, se abrió la incógnita de cómo serán, pues los que ha presentado durante su carrera como playmate sí han estado subidos de tono.

¿Qué opina Celia Lora sobre los tatuajes de Christian Nodal?

Para nadie es una sorpresa que Christian Nodal comenzó a tatuarse el cuerpo desde que comenzó su romance con Belinda y que, tras romper con ella a mediados de febrero de este año, lo hizo con mayor regularidad y en su rostro. Esto generó y sigue generando polémica entre sus fans y público en general.

Ella, de manera tajante respondió que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera tras citar la frase célebre de Benito Juárez: "El respeto al derecho ajeno es la paz". De igual manera, cree que ya "deberían de dejarlo en paz", pues está muy chavito además de estar viviendo un duelo y que "cada quien viva su cuela como quiera", mencionó.

Sobre su opinión, al ser una amante de los tatuajes, afirmó que no puede hacerlo, pues no conoce al cantante de regional mexicano y pues "cada quien su cuerpo. Es como si a mi me criticara Juan Pérez porque me tatuara, pues es lo mismo y que no me conoce. Cada quien su cuerpo y su onda", declaró.

Crítica a Celia Lora por sus respuestas

Aunque no por el tema de Nodal, los conductores de De Primera Mano criticaron a Celia Lora por la forma en la que le respondió a los reporteros cuando le preguntaron sobre "La Casa de los Famosos 2". Cabe destacar que ella estuvo en la primera emisión y no salió nada bien.

En este caso, preguntó si alguien veía ese programa. De igual manera dijo estar harta de que le pregunten lo mismo, como que si ya tiene galán. Como era de esperarse esto no lo vieron nada bien los periodistas del programa, quienes le pidieron ser un poco más educada.

