Poncho De Nigris también arremete contra Christian Nodal y se burla de sus tatuajes | VIDEO

Poncho De Nigris se convirtió en una de las tendencias del día al sumarse al pleito que J Balvin inició la tarde el 1 de junio al "burlarse" del cambio de look de Christian Nodal, mismo que trajo cientos de memes y comparaciones por un cabello rubio con flores de colores, un estilo que el reguetonero había hecho suyo. Ahora, todo parece indicar que el colombiano no es el único que tiene un mensaje para el intérprete de "Adiós amor".

Y es que este jueves, las redes se encendieron con un nuevo video de Poncho De Nigris, quien a través de TikTok también arremetió en contra de Nodal, aunque no por su cabello, sino por los múltiples tatuajes que cubren su rostro, un hecho por el que sus fans han dejado comentarios como "se va a sentir y te va a querer armar tiradera", "otro que amaneció gracioso", "a ver si Nodal le responde como a J Balvin" y "te van a hacer una rola", en referencia a las historias del cantante, quien se defendió del ataque del reguetonero.

A través de su cuenta oficial de TikTok, el actor presumió un filtro con el que su rostro se llenó de tatuajes, algo por lo que el intérprete de "De los besos que te di" ha dado mucho de qué hablar, sobre todo tras cubrirse uno dedicado a su ex prometida Belinda. Con escasos segundos de grabación, el también presentador se burló de Nodal y de su reciente truene con la ojiverde.

"No mam**, con estos filtros no sé si acabo de salir de Santa Martha Acatitla, penal de máxima seguridad, o me dejó Belinda", dijo con acento chilango.

El video fue compartido esta mañana y en pocas horas alcanzó 1.8 millones de reproducciones, pues los internautas están más atentos que nunca a todo lo que tiene que ver con Christian Nodal, quien promedió que este jueves estrenará su canción para responder al ataque de J Balvin. A pesar de que hay quienes defienden el cambio de look del cantante, muchos han aprovechado para reírse de la situación, por lo que no sorprende leer comentarios como:

"Te va a dedicar 20 historias en Instagram", "sí me dio risa, pero si te funan, igual me da risa", "tú no tienes lo suficiente", "pero se Be-linda", "estás viendo cómo and" y "Nodal, ya tienes para hacer un álbum".