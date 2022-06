Joven gana la lotería y no pudo cobrar un solo peso del premio por esta escandalosa razón: FOTO

No todos los días alguien pude presumir de haberse ganado la lotería y mucho menos contar que pese a haber salido su número como ganador no pudo cobrar el premio; tal fue el caso de una joven inglesa quien publicó que aunque su número salió entre los premiados, finalmente no pudo quedarse con el dinero debido a una escandalosa razón.

Así le ocurrió a Rachel Kennedy, una joven de 19 años y originaria de Hertfordshire, Inglaterra, quien después de haber adquirido un billete de lotería se puso a revisar los números premiados de EuroMillions, y descubrió que el suyo era uno de ellos. Los premios alcanzaban un total de 182 millones de libras esterlinas, más de 223 millones de dólares y más de 4 mil millones de pesos mexicanos.

Un vez que Rachel descubrió que su billete era uno de los elegidos como ganadores decidió comentarle a su mamá y su novio que ya era millonaria, sin embargo a la hora de ponerse en contacto con EuroMillions, la empresa le dio a conocer una estremecedora noticia, la cual arruinaría todos sus planes y acabaría con su felicidad.

Joven publica su historia en redes para reclamar el premio y se vuelve viral

De acuerdo con el medio inglés "The Mirror", una vez que Rachel Kennedy se puso en contacto con EuroMillions le informaron que la suma del boleto ganador no le sería entregada debido a un pequeño detalle ocurrido durante la compra del boleto de lotería, ya que, si bien a la hora de querer adquirirlo en su cuenta bancaria solo había 2.50 libras (el precio del boleto de lotería), el banco rechazó su compra de manera automática argumentando falta de fondos.

La historia de Rachel Kennedy se volvió viral tanto en redes como en la prensa. FOTO: Especial

Según el medio, Rachel sumaba ya cinco semanas participando con los números 06,12, 22, 29, 33, 06, 11 (el número ganador) sin embargo al momento de comunicarse con la empresa y reclamar su dinero, fue informada que no se le entregaría ninguna cantidad debido a que el billete nunca fue comprado.

El medio local "The Sun" entrevistó a la joven quien narró lo que ocurrió aquel día: “Llamé al número pensando que había ganado 182 millones de libras y ellos me dijeron: ‘Sí, tienes los números bien, pero no tenías el suficiente dinero para la jugada en tu cuenta así que realmente jamás lo compraste’”, declaró Rachel Kennedy.

Con tristeza Rachel narró cómo en segundos su felicidad se desvaneció: "Estaba en la cima del mundo cuando creí que había ganado”, por lo que tras este suceso decidió dar a conocer su historia en las redes sociales e iniciar una campaña para que el premio llegara a sus manos.

Desde su cuenta de Twitter narró lo ocurrido, intensificó su lucha contra la compañía con el objetivo de finalmente cobrar el dinero ganado. Sin embargo, la denuncia realizada entre sus seguidores y medios locales no sirvió de mucho, ya que EuroMillions mantuvo su postura que por lo ocurrido con su cuenta bancaria al momento de querer comprar el boleto, no le sería otorgado el dinero del premio de lotería.

Finalmente la compañía le deseó a Rachel una mejor suerte para la próxima vez que decida comprar un boleto de lotería, mediante un comunicado compartió lo siguiente: “Estamos al tanto de la historia de Rachel y deseamos que llegue temprano para comprar un ticket en el próximo gran sorteo”.

