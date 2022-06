Mujer triunfa en OnlyFans debido a su altura y ahora gana 100 mil dólares al mes: "Jugando a ser gigante"

Si bien OInlyFans ya existía mucho antes del inicio de la pandemia de Covid-19, fue durante el largo periodo de confinamiento que María Temara decidió comenzar a publicar sus fotografías, debido a la crisis que en aquel momento vivía yla cual ha quedado atrás ya que su cuenta ha logrado un éxito antes inimaginable para ella.

La historia de la joven se ha vuelto viral luego que se diera a conocer en redes sociales; ahora goza de unos ingresos que pueden llegar a los 100 mil dólares mensuales, aproximadamente dos millones cien mil pesos mexicanos. Pero no siempre todo fue alegría en su vida, ya que María tiene 1.87 metros de estatura y desde pequeña sufrió bullying escolar por este motivo.

Esto la llevó a sentirse insegura sobre sí misma y sobre su cuerpo, además que se sentía avergonzada, circunstancias que le hicieron complicada la vida. Sin embargo, la emergencia sanitaria y el confinamiento la llevaron a tomar la que sería la mejor decisión de su vida; "jugar a ser gigante" y abrir su cuenta de OnlyFans.

María dejó atrás sus inseguridades y ahora triunfa en OnlyFans

La etapa escolar dejó huella en María Temara, de 27 años, ya que debido a su estatura sufrió acoso, lo que trajo consigo muchas inseguridades que ahora ha dejado atrás luego de constatar el gran éxito que ha alcanzado en OnlyFans. Ahora se siente feliz con su estatura, citó el diario inglés "Mirror", el cual retomó su historia.

"Empecé a sentirme orgullosa de ser alta. Llevé tacos de quince centímetros a un bar al que fui con mis amigos por primera vez el año pasado y me sentí increíble. Todos me miraban pero yo estaba feliz. Si a la gente no le gusto porque soy alta, ese es su problema", declaró la joven en entrevista.

Durante años María detestó formar parte de una "familia de gigantes"; conformada por su papá Mike (61 años) y quien mide 1.87 metros, y a sus hermanos Shane (26) y Troy (24), ambos jugadores de básquetbol, quienes miden 2.05 metros. Pero todo dio un vuelco en su vida una vez que publicó un video en TikTok en el cual halaba de lo que significaba para ella ser alta.

"Siempre odié ser tan alta y deseaba poder ser como una de las otras niñas. Cuando publiqué por primera vez un video que decía que medía casi 1.90 y pesaba 90 kilos, no pude creer la respuesta. Todos los comentarios fueron positivos y encantadores", declaró María.

La mujer aseguró que lo más significativo para ella fue recibir mensajes privados de chicas que le agradecían por sus palabras: "Pasé de ser la persona a la que ningún chico quería a que todos pensaran que era guapa. Muchas chicas me enviaron mensajes en privado diciendo que significaba mucho para ellas tener a alguien a quien admirar", reveló.

María sufrió acoso escolar e inseguridad durante su infancia

Si bien María vive ahora en Florida, Estados Unidos, sus días en la escuela le dejaron recuerdos poco agradables, ya que por su altura destacaba siempre entre la multitud, lo que la llevó a sufrir acoso, después comenzó a caminar encorvada, con el objetivo de parecer más baja o aparecer en las fotos luciendo de menor estatura.

"Siempre fui una cabeza más alta que los demás. Solía ser intimidada por ser tan enorme. La gente me llamaba niño por mi estatura, lo cual era realmente difícil. Y fue más difícil aún cuando llegué a la secundaria, porque ahí es cuando te empiezan a gustar los chicos y yo era mucho más alta que ellos", contó al diario inglés.

No obstante, tras la gran aceptación que recibió una vez que publicó su video en TikTok, María decidió vender sus fotos y publicarlas en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, algo que redituó en un absoluto éxito ya que ahora genera ingresos que van entre los 80 mil y los 100 mil dólares mensuales.

"Alguien me sugirió que debería probar OnlyFans después de ver mis videos de TikTok, así que comencé en 2021. Ahora gano en un mes lo que solía ganar en un año", narró muy entusiasta la joven, quien aseguró que por ahora quiere también enfocarse en la contabilidad, una carrera que ama, por lo que ya piensa en iniciar un negocio propio más adelante.

