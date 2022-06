"Todos tenemos esa habilidad": Mafe Walker asegura que cualquiera puede hablar alienígena | VIDEO

Mafe Walker se ha convertido en uno de los personajes más virales en las últimas semanas, su popularidad aumentó luego de que fuera invitada al matutino "Venga la Alegría" en dos ocasiones.

La tiktoker aseguró en ese entonces, que el "idioma alienígena", como varios internautas han llamado a lo que habla, consiste en "ondas de sonido, frecuencias extremadamente altas hasta la Tierra. Es una frecuencia galáctica y yo lo mando a través de mis ondas vocales, pero viene del corazón".

Pese a las críticas y comentarios que ha recibido, Walker continúa compartiendo videos en los que se considera a sí misma como un "puente con otras dimensiones".

¿Todos podemos comunicarnos como Mafe Walker?

La famosa médium colombiana fue invitada al programa Chisme No Like, en donde aseguró que no sólo ella puede comunicarse de esta forma, sino que muchas personas también poseen la habilidad.

"Todos tenemos esa habilidad, regalo y son códigos y es por telepatía, siempre es como recordar este canal y este acceso, porque va a ser todo telepático" puntualizó.

De esta forma, explicó que en la Tierra las personas se comunican mediante un lenguaje, pero en otras dimensiones, donde la frecuencia es muy alta la comunicación se hace por emanación y vibración.

Mafe Walker no se comunica con extraterrestres

En el programa, la médium aprovechó el espacio para aclarar que ella no se comunica con extraterrestres, como muchas personas han asegurado.

"No se llaman marcianos, quiero cambiar el término a seres estelares, son seres de otras dimensiones de estrellas" asimismo, negó que se tratara de algo de otra galaxia sin embargo, aseguró que se comunica con almas de personas que en algún momento habitaron la Tierra, pero que ahora se encuentran en otra dimensión "en otro estado de consciencia".

SIGUE LEYENDO:

Mafer Walker: Esto cobra la TikToker que habla "alienígena" por abrir "portales de energía multidimensional"

"Como cuando se te descompone la nave espacial": Mafe Walker es captada viajando en combi | VIDEO

A lo Mafe Walker, Rigo Tovar habló "extraterrestre" y explicó vida en otras galaxias | VIDEO