La Luna se alineará con 7 planetas y no volverá a hacerlo hasta 2040: así puedes verlo desde México

El cielo nocturno es uno de los espacios que más misticismo y curiosidad han generado a lo largo de la historia. Hace miles de años, las explicaciones sobre los fenómenos en el cielo solían estaban fuertemente ligadas a la religión y la magia y, aunque hoy en día los estudios astronómicos han dado explicaciones fundamentadas sobre los planetas, los espectáculos celestes siguen llamando la atención de personas en todo el mundo.

Este 2022 no será la excepción. El cielo de México y el mundo experimentará uno de los acontecimientos más raros del cuerpo celeste: la alineación de la Luna con siete planetas del sistema solar.

Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno podrán ser observados a simple vista desde la Tierra y junto a la Luna, pues serán "lo suficientemente brillantes como para ser vistos incluso en cielos urbanos contaminados por la luz", según la revista especializada, National Geographic.

Las conjunciones, como se conoce a estos fenómenos, suelen ser comunes durante el año; sin embargo, los fenómenos con tantos cuerpos planetarios brillantes no suelen presentarse con regularidad. El último que hubo tuvo lugar en 2004 y se pronostica que estas alineaciones se darán nuevamente hasta el año 2040.

¿Cómo ver la conjunción de la Luna con 7 planetas?

La mayor parte del planeta podrá disfrutar del espectáculo, pero existe una lugar y momento más adecuado para observar las conjunciones. Especialistas de NatGeo recalcaron que será en los trópicos y hemisferio sur del planeta donde se tendrán las mejores vistas. Sin embargo, los otros espacios del planeta podrán ver los planetas si se busca "una vista sin obstáculos del horizonte oriental entre una hora y 30 minutos antes de la salida del sol local".

Una a una: las fechas de la conjunción Lunar

Siete planetas se alinearán con la Luna en lo que resta de junio FOTO: Especial

El fenómeno astronómico no tendrá lugar en una sola noche, así que no debes preocuparte si este viernes o sábado no logras observar algún planeta. De hecho, del 17 al 27 de junio se podrán ver tanto las respectivas conjunciones como lo otros cuerpos celestes en el cielo. Aquí te compartimos las fechas exactas de cada conjunción para que estés pendiente de más de una:

Conjunción Luna y Saturno / 17 y 18 de junio

/ 17 y 18 de junio Conjunción Luna y Neptuno / 20 de junio

/ 20 de junio Conjunción Luna y Júpiter / 21 de junio

/ 21 de junio Conjunción Luna y Marte / 22 de junio

/ 22 de junio Conjunción Luna y Urano / 24 de junio

/ 24 de junio Conjunción Luna y Venus / 26 de junio

/ 26 de junio Conjunción Luna y Mercurio / 27 de junio

Este fenómeno único coronará el cielo nocturno y ahora tienes todo lo que debes saber para no perderte ninguno de estos espectáculos en la segunda quincena de junio.

