Perrito roba corazones con simpática reacción al rechazar papas fritas sin cátsup | VIDEO VIRAL

En redes sociales se viralizó el tierno momento en que un lomito se pone muy exigente cuando le ofrecen un alimento que no tiene un ingrediente en específico.

Y es que sobre la salsa de tomate hay dos posturas, existen las personas que aman y quienes prefieren no agregarla a sus papas, hamburguesas o hot dogs.

Te puede interesar: Perro se viraliza en TikTok con su ingenio para robar un pan en plena misa | VIDEO

Pero fue el usuario de TikTok @alansa0009 el encargado de compartir cómo a su perrito no sólo le gusta la cátsup, sino que además es un extra imprescindible en sus papas a la francesa.

En el clip se puede ver como el can quiere probar de las papas que hay en la mesa, las cuales observa con detenimiento hasta que le hace un gesto a su dueño de que también quiere probar.

Al lomito le gustan las papas a la francesa. | FOTO: TikTok @alansa0009

Es entonces cuando le ofrece una de las papas, luego de olfatearla, el perrito luce desconcertado, ya que no tiene salsa cátsup y comienza a ladrarle a su humano, como si fuera un reclamo.

Nuevamente se la acerca, pero el can insiste en no comerla, ya que algo le falta. Es entonces que le pone cátsup y enseguida el animal come por fin la papa frita.

Te puede interesar: "Firulais está entrenado": Perro pitbull no deja que trabajador tome la lectura del medidor de luz de su hogar | VIDEO

El único problema con el perrito es que no come sin catsup. | FOTO: TikTok @alansa0009

Gracias a este video, el lomito se ha ganado el corazón de muchas personas, quienes opinan que es un animal bastante inteligente, además de su tierna mirada al pedir comida. Por si fuera poco, un usuario notó que el can usa un pañal, lo cual lo hizo aún más adorable.

Te puede interesar: "Es una atrocidad": Le venden perrito con el pelo pintado e indigna a usuarios de redes sociales | VIDEO