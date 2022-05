Un verano sin ti: ¿Qué canción de Bad Bunny eres según tu signo del Zodiaco?

Desde la madrugada del pasado viernes el mundo entero está hablando de "Un verano sin ti", el nuevo álbum de Bad Bunny, con que el puertorriqueño se ha consolidado una vez más como el líder del reguetón y trap latino. Tanta ha sido la euforia entre los fans del "conejo malo" que en redes sociales se ha hecho viral una publicación para encontrar la canción ideal para cada signo del Zodiaco.

¿La mejor parte?, es que cada una de las canciones de "Un verano sin ti" que fueron seleccionadas se mantiene fieles a la personalidad de cada uno de los signos del Zodiaco, un motivo más por el que los fans de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, no dejan de compartir la publicación.

Así que no dejes de leer, pues aquí encontrarás las canciones que forman parte del nuevo álbum del puertorriqueño y que se relacionan al cien por ciento con la personalidad de cada uno de los signos.

Bad Bunny lanzó "Un verano sin ti" la madrugada del viernes. (Foto: Archivo)

Aries. Tu canción es "Andrea" de Bad Bunny con Buscabulla porque buscas a una persona que te ame tal y como eres, pero a pesar de ello sabes lo que quieres y entre tus planes no está soportar a nadie que no te dé lo mismo que das. Por otro lado, no le temes a los retos, no te gusta que te den ordenes, te gusta la fiesta y siempre que hay algún problema vuelves a brillar.

Tauro. Tu canción es "Otro atardecer" porque tu estilo único hace que otras personas se sientan atraídas hacia a ti por ese "misterio" que gurda tu imagen. También destacas por ser fiel a tus relaciones con personas con personalidades como la tuya, por eso siempre estás rodeado de amigos o parejas leales y duraderas.

Géminis. Tu canción de "Un verano sin ti" es "La corriente" y fiel a tu signo siempre haces lo que quieres, incluso si eso incluye aparentar algo que no eres. A pesar de ello, destacas por ser el alma divertida de la fiesta.

Cáncer. Tu canción es "Un ratito" y fiel a tu signo te dejas guiar por las emociones y sentimientos, es por ello que tu error es acostumbrarte y depender de las personas, algo que te ha hecho llevar a regresar con tu ex en más de una ocasión, además de fantasear con una pareja perfecta.

Leo. Tu canción es "Tarot" y al igual que Cáncer te dejas llevar por las emociones y sentimientos que por la razón, es por ello que no sorprende ver que te ilusionas muy rápido con las personas y con las cosas en general, algo que te lleva a la inseguridad y actuar por medio del qué dirán que por lo que tú realmente quieres.

Virgo. tu canción es "Un verano sin ti" porque tienes el corazón roto y llevas tiempo extrañando a una persona del pasado, por lo que siempre estás pensando en cosas que ya no puedes arreglar, algo que te hace cuestionarte por qué tus relaciones nunca funcionan. A pesar de ello mantienes tu espíritu y alegría, por lo que nunca dejas de lado la fiesta ni dices que no a ningún plan.

Libra. Tu canción es "Moscow Mule" y eres el alma de la fiesta, aunque luego te llega el sentimiento y te pones a llorar, pero todo es porque dejas que la gente abuse de ti; sabes estar para todos y accedes a todo, pero nunca recibes lo mismo.

Escorpio. Tu canción es "Me porto bonito" porque eres el signo menos afortunado en el amor, ya que tus parejas y ligues nunca te presumen a pesar de tu belleza, es por ello que prendiste a ocultar a la perfección tus sentimientos. A pesar de ello, tienes la mejor actitud y eres quien pone el ambiente en las fiestas.

Sagitario. Tu canción es "Yo no soy celoso" porque como su nombre lo dice, los celos no son lo tuyo y además eres el signo más fiel de todos. A pesar de ello el salir de fiesta te saca el lado inseguro y comienzas a pensar todo de más. También porque aparentar ser fuete es lo tuyo, pero vives en soledad tu tristeza y preocupaciones.

Capricornio. Tu canción de "Un verano sin ti" es "Aguacero" y te identificas con ella porque eres el signo del Zodiaco con más "flow", aunque eso no te libra de ser un rompecorazones y dejarte guiar por lo sexual antes que por los sentimientos.

Acuario. Tu canción es "Party" junto a Rauw Alejandro y te identificas con ella porque siempre te preocupas por los demás, sabes cómo enamorar y quieres genuinamente a todos; sin embargo, también destaca tu lado divertido, por lo que salir de fiesta siempre está en tus planes.

Piscis. Tu canción es "Me fui de vacaciones" porque eres el signo más alegre de todos y no sólo tienes una excelente pareja a la que ves como tu propio hogar, sino que tiene los mejores amigos; sin embargo, te gana la inseguridad en ti y comienzas a pensar mucho las cosas.

