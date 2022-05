U2 toca de sorpresa en metro de Kiev para apoyar a Ucrania en plena guerra | VIDEO

La mañana de este domingo está llena de sorpresas, sobre todo para los habitantes de Ucrania, quienes en medio de la guerra recibieron la visita de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, además de un concierto inesperado de U2, pues dos de los cuatro miembros deleitaron a los usuarios del metro de Kiev al interpretar sus más icónicas canciones.

En un mensaje difundido por redes sociales, el grupo irlandés explicó que viajaron en medio de la guerra para responder a la invitación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y sobre todo para mostrar su solidaridad con el resto de los habitantes; para este inesperado concierto sólo viajaron Bono y The Edge, y con un "escenario" improvisado e iluminación morada ya acapararon la atención mundial.

"El presidente @ZelenskyyUa nos invitó a actuar en Kiev como muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano y eso es a lo que hemos venido do. -- Bono y The Edge #StandWithUkraine", escribió la banda desde su cuenta oficial de Twitter. Mientras que desde el subterráneo, el vocalista destacó "rezamos para que pronto disfruten de un poco de esta paz".

Los videos rápidamente se viralizaron por redes sociales y de acuerdo con algunos de los testigos, entre las canciones que U2 interpretó desde el metro destacan "With or without you" y "Desire"; sin embargo, como muestra de solidaridad con Ucrania, también cantaron la icónica canción "Stand by me".

Al ser los invitados de honor del presidente Zelenski, Bono y The Edge no estuvieron solos en el concierto más viral del momento, pues uno de los túneles frente a las escaleras del metro se llenó con guitarras y micrófonos desde los que incluso algunos miembros del ejercito interpretaron la canción de Ben E. King. Aún con sus uniformes, los miembros de las fuerzas armadas acompañaron la voz de Bono y recibieron el aplauso de los usuarios que se encontraban en el metro.

