Ausencia presente: Llegó la hora de vivir en el metaverso

Querido lector, tengo un dato que me tiene consternada: los mexicanos ocupamos el puesto número cuatro a nivel global de horas promedio en internet, para ser exactos, seis horas y nueve minutos todos los días, según Statista.

Si estamos despiertos un promedio de 14 horas, esto implica un gran porcentaje de ese día. Más preocupante aún es que nuestra atención solía estar 99 por ciento en nuestro entorno físico. La televisión lo redujo a 85 por ciento, las computadoras hasta 70 por ciento, internet a 30 por ciento, y ¡el metaverso hará que sobrepasemos este porcentaje!

Así como lo leíste. Estos son datos alarmantes otorgados en un reciente simposio que atendí, ofrecido por WGSN, la agencia mundial más grande en proyección de tendencias.

O sea que vamos a estar sin estar. Ausencia presente. Vamos a vivir en otra dimensión. ¡Te tengo que decir que este tipo de vida NO me emociona nada! Este año cumplo 50 años, soy esa generación que nació sin computadora, que pasó toda su educación formal en máquina de escribir, teniendo que hacer investigación en bibliotecas, empecé mi carrera periodística teniendo que ir físicamente a cubrir todo, a buscar mis fuentes y entrevistarlas personalmente. Tenías que apersonarte.

Y de un tiempo a la fecha, más o menos cinco años, todo se ha digitalizado, sí se ha ganado mucho, todo se ha hecho mas rápido y ágil, pero el factor y el contacto humano que se ha perdido es invaluable.

Yo no creo que hubiera podido hacer las relaciones, contactos, amigos, ni obtener la experiencia que me ha dado el estar presente físicamente en todos esos procesos y eventos. Me preocupa mucho el futuro que viene. Ese futuro en donde todos vamos a estar, pero sin estar. Una versión de nosotros, pero sin nosotros. ¿Y aquí en nuestro lugar? ¿Quién va a estar? Me contaba una amiga muy querida que desde lejos ya tu doctor te va a poder revisar e ir ajustando todo lo que necesites, sin necesidad de verte. ¿Y el factor humano? ¿Ese a dónde va a quedar? Hoy vengo llegando de mi dentista, en donde 20 minutos trabajó y 20 fueron de platicar, y ¿qué crees? Tanto para él como para mí eso nos nutre. Claro que su trabajo es extraordinario, pero esa calidez y vínculo hace la diferencia. A mí realmente me aterra el futuro. En donde ya no nada más será suficiente el poseer objetos de moda y lujo en el mundo físico, sino que también ahora, en ese otro mundo paralelo en donde nuestro otro yo estará viviendo, también habrá que vestirlo y arreglarlo de acuerdo a quienes somos. No serán suficientes nuestros caprichos millonarios en la vida terrenal, habrá que tenerlos también en digital.

Según expertos, el metaverso será inminente en los próximos 10 años y los gogles de realidad aumentada serán el nuevo iPhone. Así de necesarios y así de comunes.

Y me pregunto, ¿qué pasa si no le entramos? ¿Si decidimos para nada ser parte de este mundo? ¿Estaremos solos y abandonados?

